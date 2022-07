LOTTE auf Schloss Kapfenburg - Ticketaktion

Pandemie, Krieg in Europa, Inflation. Die letzten zwei Jahre hatten es in sich und ein Ende scheint nicht in Sicht. Gemeinsam mit LOTTE hat die Stiftung Schloss Kapfenburg daher »Zwei zu Eins für LOTTE« ins Leben gerufen: Jedes Stehplatzticket fürs Konzert am Samstag, den 23. Juli, ist für 2 Personen gültig. Partner der Aktion sind die i Live Group die Maschinenfabrik Seydelmann.

Vor allem die Jugend hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie solidarisch eingeschränkt und das obwohl es eigentlich zum Erwachsen werden gehört, sich Auszutauschen, Freunde zu treffen, Auszugehen, kurz – Spaß zu haben und das Leben zu entdecken. Jetzt, wo das wieder möglich wäre, steigen plötzlich die Preise und die Menschen sind gezwungen, sich aus finanziellen Gründen einzuschränken. Wie so oft, bleiben dadurch die schönen Dinge im Leben auf der Strecke.

Das fiel auch dem Team der Stiftung Schloss Kapfenburg in den vergangenen Wochen auf. »Unsere Probengäste sind vor allem junge Menschen, die mit ihren Schulen für ein paar Tage zum Musizieren zu uns kommen«, erklärt Akademiedirektor Moritz von Woellwarth. »Für viele ist es das erste Mal seit 2020, dass sie von zuhause wegkommen, viel Zeit mit Gleichaltrigen verbringen können und sie verbreiteten eine ansteckende Lebensfreude. Im Gespräch wird dann schnell klar, dass sie Lust hätten noch viel mehr zu unternehmen, aber leider oft nicht das Geld dafür da ist. Nicht nur die Jungen, auch Ältere müssen momentan zweimal auf jeden Cent schauen und es bleibt kein Budget mehr für Musik, Kunst und Kultur. Und das kann einfach nicht sein.«

Die Stiftung ging daher auf das Management von LOTTE zu, die vor allem junge Fans hat, und fragte, ob es nicht eine Lösung gäbe. Schon wenige Minute später war die Aktion »Zwei zu Eins für LOTTE« geboren – wer ein Stehplatzticket für das Open Air hat, kann kostenfrei eine zweite Person mitbringen. Das gilt für alle Tickets, die noch gekauft werden oder schon gekauft wurden. »Wir hoffen so möglichst vielen Leuten einen schönen Abend mit Freunden oder der Familie zu ermöglichen, der sonst nicht möglich gewesen wäre. Davon lebt unsere Einrichtung schließlich – Menschen mit und für die Musik zu verbinden.«

Das Konzert am Samstag, den 23. Juli, wird von »The Quips und Moritz Patzer« eröffnet, die den Bandcontest gewonnen haben. Im Anschluss rocken Support LIAS und LOTTE die Festivalbühne auf Schloss Kapfenburg.

Samstag, 23. Juli 2022, 19.30 Uhr: LOTTE, Opening Act: The Quips & Moritz Patzer, Support: LIAS. Tickets (Steh 41,75/Sitz 52,75) gibt es unter www.schloss-kapfenburg.de, telefonisch unter 07363-96 18 17 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Im Rahmen der Aktion »Zwei zu Eins für LOTTE« ist jede Stehplatzkarte für 2 Personen gültig.