Musikfestival Schloss Brenz – Meisterwerke der Kammermusik

Das Musikfestival Schloss Brenz feiert bei seiner 7. Austragung vom 3.-7. August 2022 eine Premiere: Erstmals finden die Konzerte als Open-Air-Veranstaltungen im idyllischen Schlosshof des Brenzer Schlosses statt. Unverändert erklingen dabei wieder Meisterwerke der Kammermusik aus verschiedenen Epochen der klassischen Musik. Präsentiert werden diese von international ausgezeichneten und tätigen Musikerinnen und Musikern, die aus ganz Deutschland anreisen, um in insgesamt sechs Konzerten ihr Können unter Beweis zu stellen. International ausgezeichnete Musikerinnen und Musiker, tätig in renommierten Orchestern und auf den großen Bühnen der Musikwelt zu hören, kommen für ein Gastspiel und zum gemeinsamen Musizieren zum Musikfestival Schloss Brenz.

In diesem Jahr gibt es vom 3. bis 7. August bereits die 7. Version des Festivals, bei dem Jahr für Jahr hunderte Menschen die Konzerte im Unteren Brenztal besuchen. Eine kleine Premiere feiert das diesjährige Musikfestival Schloss Brenz dennoch - sämtliche Konzertveranstaltungen im Brenzer Schloss finden als Open-Air-Konzerte im Schlosshof statt. Auch in diesem Jahr erwartet das Publikum wieder ein facettenreiches Programm, bei dem bestimmt alle auf ihre Kosten kommen.

Das Eröffnungskonzert (03.08., 20 Uhr) trägt den Untertitel »Clara, Robert & Johannes – Eine Liebesgeschichte«. Zu hören sein werden Werke und Lieder der drei romantischen KomponistInnen, die für ihr enges und vertrautes Verhältnis bekannt waren und durch ihr Schaffen eine ganze Epoche der Musik prägten.

Bei der Opern-Gala (04.08., 20 Uhr) erwartet das Publikum ein Potpourri an Arien verschiedener großer Meister: Bernstein, Donnizetti, Gounod, Massenet, Strauß, Verdi. Solistinnen des Abends sind die beiden Sopranistinnen Sophie Bareis und Sheva Tehoval.

Sheva Tehoval singt auch beim Konzert Strauss | Reger (05.08., 20 Uhr). Bei dieser Konzertveranstaltung stellt die Sopranistin zusammen mit dem Pianisten Georg Michael Grau ihr neu erschienenes Album vor. Auf diesem wurden Lieder des Komponisten Richard Strauss mit Strauss-Liedbearbeitungen von Max Reger kombiniert. Alle Zuhörenden des Konzerts erhalten eine CD zu ihrer Eintrittskarte hinzu.

Beim traditionellen Kirchenkonzert (06.08., 11 Uhr) im Rahmen des Musikfestival Schloss Brenz in der angrenzenden Brenzer Galluskirche wird dem Publikum ein Programm der Kontraste

geboten. Zeitgenössische Musik für Streichensemble von Arvo Pärt wechselt mit Kantaten und Oratorienarien alter Meister (Buxtehude, Vivaldi und Haydn). Den Mittelpunkt des Programms bildet Mozarts Divertimento in F-Dur.

Auch beim Konzert Franz Schubert – Sein spätes Streichquintett (06.08. 20 Uhr) tritt ein Streichensemble in Erscheinung: Arisa Iida (Zeitvertrag am Badischen Staatstheater Karlsruhe), Angelo de Leo (Berliner Philharmoniker), Lucia Nell (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin), Ilya Ryabokon und Ilya Andrianov (Süwestdeutsche Philharmonie Konstanz) präsentieren das Meisterwerk Franz Schuberts.

Zum Kehraus und als Abschluss des Festivals dient wie in den Vorjahren das beliebte Gala-Konzert (07.08., 19 Uhr), bei dem die Musikerinnen und Musiker des Festivalensembles mit kurzen und abwechslungsreichen Musikstücken für einen launigen Abend sorgen.

Eintrittskarten können im Vorverkauf online unter www.musikfestivalschlossbrenz.de, sowie im Schreiblädle in Sontheim an der Brenz (Hauptstr. 33, 89567 Sontheim, Tel. 07325/4432) und in der Buchhandlung Konold (Hintere Gasse 64, 89522 Heidenheim, Tel. 07321/23 560) erworben werden. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt in Sontheim/Brenz statt.

Förderverein Musikfestival Schloss Brenz e.V., Karl-Malisi-Str. 7, 89567 Sontheim/Bergenweiler,

E-Mail: info@musikfestivalschlossbrenz.de, www.musikfestivalschlossbrenz.de

Programmübersicht

Mi, 3. August, 20 Uhr – Eröffnungskonzert

Do, 4. August, 20 Uhr – Opern-Gala

Fr, 5. August, 20 Uhr – Konzert Strauss / Reger

Sa, 6. August, 11 Uhr – Kirchenkonzert

Sa, 6. August, 20 Uhr – Franz Schubert – Sein spätes Streichquintett

So, 7. August, 19 Uhr – Gala-Konzert