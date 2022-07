Nubert Electronic – Testsieger aus Schwäbisch Gmünd

Die honorige Stiftung Warentest macht es offiziell: Die beiden besten einteiligen Soundbars kommen aus Schwäbisch Gmünd. Neben diesen wichtigen Testsiegen dürfen sich die Klangexperten von Nubert über zahlreiche weitere Auszeichnungen und Preise freuen.

Bei Nubert in der Gmünder Goethestraße tüfteln sie schon seit über 40 Jahren hervorragende Lautsprecher aus, erst für Musikfans im Remstal, inzwischen mit internationalem Erfolg. Immer wieder dürfen sich Firmengründer Günther Nubert und sein Team über Bestnoten und Auszeichnungen von der Presse freuen – mehr als 1500-mal haben Redaktionen bis jetzt schon den Daumen für Nubert gehoben. Ganz aktuell ist die Soundplate nuPro AS-3500 mit der Note 1,9 Gesamtsiegerin des großen Vergleichstests in Ausgabe 08/22 des »test«-Magazins geworden. Auf Platz zwei bei den einteiligen Soundbars: die nuBoxx AS-425 max, ebenfalls aus dem Hause Nubert.

Freilich ruht sich die Mannschaft nicht auf diesen Lorbeeren aus. Mit der nuPro XS-8500 RC haben die findigen Schwaben schon den nächsten Soundriegel am Start. Der ist größer, leistungsfähiger und intelligenter. Alle aktuellen Nubert-Soundbars verwandeln das Wohnzimmer in ein vollwertiges Heimkino. Besonders stolz sind die Entwickler auf ihre patente »Hörizonterweiterung«, die das Klangpanorama des Stereoboards faszinierend weit aufzieht. Und mit der Funktion Voice+ ist Sprache endlich besser zu verstehen, vom Nachrichtenbericht über den Sportkommentar bis hin zum Filmdialog.

Aber nicht nur Heimkino-Fans sind in Schwäbisch Gmünd genau an der richtigen Adresse, auf rund 1.000 Quadratmetern bietet Nubert modernste Unterhaltungselektronik, vom Flachbildfernseher bis hin zu den berühmten Lautsprechern aus eigener Entwicklung. Nubert hat für jeden Anwendungsbereich und jeden Anspruch die passende Box im Programm, angefangen beim kompakten Regallautsprecher für günstige Stereoanlagen über kräftige Subwoofer bis hin zu ausgewachsenen Standlautsprechern für audiophile Musikliebhaber.

Dabei sind die Boxen, Verstärker und anderen HiFi-Komponenten dank des Direktvertriebs überraschend günstig: Weil die sonst übliche Händlerspanne entfällt, dürfen sich Nubert Kunden über echte Schnäppchen freuen. In den fünf Hörstudios in der Gmünder Goethestraße 69 hält Nubert sämtliche Modelle ständig vorführbereit. Alternativ können sich Interessenten die Boxen über den Online-Shop unter www.nubert.de auch zum Probehören in den eigenen vier Wänden nach Hause kommen lassen.

Nubert electronic GmbH, Goethestraße 69, 73525, Schwäbisch Gmünd, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Fon: 07171 - 8712-100, www.nubert.de