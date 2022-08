Pferdemärchenshow »Diamantos« – Der Wunschstein der Pferde

Nach über zwei Jahren Coronabedingter Zwangspause startet das Team von Karlheinz Grundler im Herbst wieder mit einem phantastischen Pferdemärchen für die ganze Familie. Ab dem 16. September heißt es nun endlich wieder »Vorhang Auf«: Über 30 edle Pferde und Miniponys freuen sich darauf die Zuschauer zu Verzaubern.

Im goldenen Herbst erleben die Zuschauer den Zauber edler Pferde! In der neuen Pferdeshow »Diamantos« verschmelzen Pferdeliebe, Artistik und eine abenteuerliche Geschichte zu einem magischen Erlebnis für die ganze Familie!

Der geheimnisvolle Name »Diamantos – Der Wunschstein der Pferde« lässt die Vorfreude auf ein zauberhaftes Pferdemärchen wachsen. Neben Hendrik Becker als Geschichtenerzähler freut sich Karlheinz Grundler auf den Pferdeflüsterer Michal Bednar. Er dirigiert alleine acht Pferde mit unsichtbaren Hilfen frei in der Arena.

Wunderschöne erstklassig ausgebildete Barockpferde bringen Andrea Schmitz und Beate Binscheck aus Hannover mit nach Nördlingen. Die lustigen Miniponys von Heidrun Hafen werden die Herzen der Kinder im Sturm erobern.

Schon seit kindheitstagen ist Karlheinz Grundler vom Showfieber infiziert und hat sich mit seiner großen Weihnachtsshow »Christmas on Horse« einen bedeutenden Namen in ganz Süddeutschland gemacht. Leider mussten pandemiebedingt die letzten zwei Weihnachtsshows kurzfristig abgesagt werden. Um so mehr fiebert er mit seinem Team auf die Prämiere im September 2022 hin.

Hendrick Becker erfreut mit seinem Humor schon seit über 15 Jahren das Nördlinger Publikum. In seiner unverwechselbaren Art bezieht er die Zuschauer mühelos in die großen Shows mit ein. Zusammen mit Karlheinz Grundler hat er sich für die Pferdeshow »Diamantos« wieder eine magische Geschichte ausgedacht und wird als Regisseur sowie als Geschichtenerzähler wieder Kinder und Erwachsene gleichermaßen verzaubern.

In der neuen Show erleben die Zuschauer ein fantastisches Pferdemärchen rund um »Diamantos«, den Wunschstein der Pferde. Erstklassige Reitkunst, Freiheitsdressuren, Artistik und Clownerie lassen den Besuch unvergesslich werden – ein Pferdeereignis für die ganze Familie.

Können, Kraft und Anmut, all das vereinen die waghalsigen Artisten aus der Ukraine, die neben dem bekannten Showteam vom Reitstall Petra gekonnt in die Geschichte mit eingeflochten werden. In der Pause haben die Zuschauer die Möglichkeit einen Blick in die Stallungen der vierbeinigen Stars zu werfen. »Diamantos - Der Wunschstein der Pferde« verspricht zwei Stunden Unterhaltung für die ganze Familie.

Karten gibt es im Vorverkauf unter www.reservix.de oder im Ticketverkauf der Rieser Nachrichten und im Reisebüro Grimmer in Nördlingen. Auch haben die Kassen immer 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn geöffnet, so dass man auch noch kurzfristig Karten erwerben kann.

Die Termine am 19. und 25. September sind Familientage: Hier gibt es einen Rabatt von 50 Prozent auf die Tickets. Das Team um Karlheinz Grundler freut sich auf den Besuch.

»Diamantos – Der Wunschstein der Pferde«

Fr 16. bis So 25. September, Reitstall Petra Oettinger Str. 10, 86720 Nördlingen. Sonderpreise zu den Eintrittskarten und weitere Infos gibt es unter 0160/96271236 und www.diamantos.de