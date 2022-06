Frisch vom Acker – Meine Biokiste

»Frisch vom Acker« beliefert seine Kund*innen jede Woche mit vielen gesunden Köstlichkeiten in Bio-Qualität. Das Familienunternehmen aus Hüttlingen bezeichnet sich selbst als einen bunten Haufen, bestehend aus Enthusiast*innen, Weltver-besser*innen, Veganer*innen und Plastik-polizist*innen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, mehr Bio in die Kühlschränke und Vorratskammern der Region zu bringen.

Frisch vom Acker ist ein Bioladen auf Rädern, der seine Kund*innen jede Woche mit allem versorgt, was sie brauchen: Obst und Gemüse, Milchprodukte wie Joghurt, Milch und Käse, Brot, Fleisch und Wurst, genauso wie Trockenwaren, Getränke mit und ohne Alkohol, Kosmetikartikel – kurz: Alle Dinge für den Alltag, immer in hochwertiger Bio-Qualität. Um die Transportwege möglichst kurz zu halten, wird, wann immer möglich, auf regionale Erzeugnisse zurückgegriffen. »Frisch vom Acker« beliefert auch kleine und große Unternehmen in Ostwürttemberg mit der »Büro-Kiste.«

Über www.frischvomacker.de gelangt man auf den Onlineshop, der über 2.000 Produkte zur Auswahl bereit hält. Die Biokiste lässt sich ganz individuell zusammenstellen, es stehen aber auch verschiedene vorkonfektionierte Themenkisten zur Auswahl. Dabei kann man sich für einen ein- oder mehrwöchigen Lieferrhythmus entscheiden. Die Biokiste kann als Abo bestellt werden, muss sie aber nicht: Man bekommt nur etwas geliefert, wenn man es ausrücklich bestellt hat.

Regional ist immer die erste Wahl: Weil das Team von »Firsch vom Acker« sich am liebsten direkt vor Ort ein eigenes Bild macht, bevorzugt es Erzeuger*innen aus der Region, mit denen es in regem Austausch steht. Bio-Richtlinien sind dabei zwar immer das Maß. Für die Partner*innen ist es aber größtenteils eine Selbstverständlichkeit, weit mehr als nur die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Auch »Frisch vom Acker« findet, dass vor allem mit Blick auf die Haltungsbedingungen von Tieren selbst im Biobereich noch sehr viel getan werden muss! Der Anspruch dabei ist, dass alle Menschen, die an »Frisch vom Acker« beteiligt sind – ob Erzeuger*in oder Mitarbeiter*in – fair behandelt und bezahlt werden. Fairness gegenüber den Kund*innen ist allerdings auch eine Selbstverständlichkeit!

Kunststoff ist immer die letzte Wahl - »Frisch vom Acker« tut alles dafür, um möglichst wenig Müll zu produzieren und arbeitet deshalb wo es geht mit Mehrwegverpackungen. Gemeinsam mit den Lieferant*innen versucht »Frisch vom Acker« laufend nachzubessern und den Kunststoffbedarf zu reduzieren. Die speziellen Gemüsetüten z.B. sind plastikfrei – und halten den Salat trotzdem schön frisch.

Noch Fragen? - Aber gerne! »Frisch vom Acker« setzt auf Kommunikation und Transparenz. Jeden Donnerstag und Freitag von 9 bis 18 Uhr können bestellte Kisten auch vor Ort in Hüttlingen abgeholt werden. Jeder ist herzlich eingeladen, das Bio-Geschäft zu besuchen und kennenzulernen. Und mit etwas Glück kann sogar noch einer der leckeren Salatköpfe aus dem Kühlraum ergattert werden. Das Team von »Frisch vom Acker« freut sich auf den Besuch!

Frisch vom Acker – Meine Biokiste, In den Kocherwiesen 3, 73460 Hüttlingen, Fon: 07361-890 86 86, www.frischvomacker.de