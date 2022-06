Schloss Arkaden Heidenheim – Faszinierende LEGO®-Ausstellung

»Die ganze Welt in kleinen Steinen« macht Halt in den Schloss Arkaden in Heidenheim – ein Leckerbissen für kleine und große Freunde des Noppen-Steins. Vom 2. bis zum 18. Juni sind unter anderem spektakuläre Großobjekte zu bestaunen. Dazu zählt ein Nachbau der Freiheitsstatue aus New York oder das berühmte Empire State Building. Auch viele weitere Exponate und Landschaften in Vitrinen-Schaukästen beeindrucken durch liebevoll ausgearbeitete Details und besondere Ideen. Die Ausstellung wendet sich besonders an Familien mit spielbegeisterten Kindern. Für Klein und Groß gibt es eine Center-Rallye, bei der man sich auf eine spannende Fehlersuche begeben kann. Was hat zum Beispiel Marge Simpson in einer Ritterburg zu suchen und wieso hat der römische Soldat ein Funkgerät in der Hand? Erfolgreiche Fehler-Jäger dürfen sich auf eine kleine Überraschung freuen. In der Selfie Zone haben Besucher die Möglichkeit aus verschiedenen Motiven ihre Lieblingsfigur auszusuchen und sich mit ihr zu fotografieren. Hier kann man wundervolle Erinnerungen festhalten.

In den vergangenen Jahrzehnten hat der LEGO®-Stein einen Siegeszug um die Welt angetreten. Der Grund für den Erfolg: Der kleine Stein bietet unendlich viele Möglichkeiten, planvoll Objekte zu konstruieren, Ideen eine Form zu geben oder einfach nur fantasievoll zu spielen. Das macht ihn bei Klein und Groß gleichermaßen beliebt. Was mit LEGO®-Steinen alles möglich ist, zeigt »Die ganze Welt in kleinen Steinen« eindrucksvoll auf. Die Ausstellung kann zu den normalen Öffnungszeiten der Schloss Arkaden von montags bis samstags besucht werden. Der Eintritt ist frei.

LEGO®-Ausstellung, 2. bis 18. Juni, Schloss Arkaden, Karlstraße 12, 89518 Heidenheim, Fon: 07321-660920 www.schloss-arkaden-heidenheim.de