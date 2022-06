Schroff Outdoor – Top Jacken zu Outlet-Preisen

Der Schroff Outdoor Store im Fichtenauer Ortsteil Matzenbach bietet auf rund 300 Quadratmetern Verkaufsfläche ein großes Angebot: Über 3000 Bekleidungsartikel stehen zur Auswahl. Erhältlich sind Jacken für jede Jahreszeit und zu jedem Zweck, etwa für Sport, Wandern oder Ausgehen. Es besteht eine große Auswahl an Sondergrößen von XS bis 5XL bei Herren und bis 4XL bei Damen.

Was ist das Besondere am familiengeführten Unternehmen Outdoor Schroff, das Jacken anfänglich über Messen und seit Jahren zusätzlich im Store Matzenbach vertreibt? Es ist das ganzjährige Angebot von hochwertigen und sportlich-eleganten Jacken für jede Jahreszeit. »Wir legen besonderen Wert auf Qualität und Funktionalität unserer Ware und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis« betont Geschäftsführer Rolf Schroff. Zur Seite steht ihm immer Ehefrau Regina, die ein gewichtiges Wort in Sachen Mode mitzureden hat.

Denn neben den gängigen Markenartikeln bekannter Hersteller liegt das besondere Plus von Schroff Outdoor in der eigenen Schroff-Produktion. Hier liegt ganz klar die Stärke des Familienbetriebes, der sich dadurch ganz individuell nach den Kundenwünschen und -bedürfnissen ausrichten und im eigenen Store zum günstigen Outlet-Preis anbieten.

Die Erzeugnisse, entworfen von Rolf und Regina Schroff, weisen eine funktionelle Ausstattung und hohe Qualität auf. »Unser Ziel ist die modische Funktionsjacke als gleichzeitige Wohlfühljacke«, erklärt der Inhaber. Verarbeitet werden hochwertige Materialien, zumeist mit einer Membrane ausgestattet.

Laut Geschäftsphilosophie müssen die Produkte wasserdicht und atmungsaktiv sein sowie funktionelle Taschen und nicht zuletzt ein ansprechendes Design aufweisen. Das trifft für die leichte Sommerjacke ebenso wie für die kuschelig warme Winterjacke zu, die sich zudem durch ihr geringes Gewicht auszeichnet. Eben eine Jacke, die ihren Käufer in jeder Situation zuverlässig begleitet. Dazu kommt das fachkundige und freundliche Verkaufspersonal, das sich Zeit für die Beratung nimmt.

So ist es nicht verwunderlich, dass sich der Kundenstamm ständig vergrößert und zunehmend mehr überregionale Kunden hier ihre Wünsche in Bezug auf modische Outdoor-Kleidung erfüllt bekommen. Die Kunden finden Qualität zu fairen Preisen. Modisch wissen sie sich immer auf dem neuesten Stand.

»Ein ganzes Jahr planen und vorbereiten gehört dazu, bis das Ergebnis als fertiges Produkt den Wegzum Kunden findet«, erzählt Rolf Schroff, der als Einzelhandelskaufmann seit Jahren in der Textilbranche tätig ist. Wie schon in der Anfangszeit wird von ihm noch immer auf Verbraucher und Freizeitmessen persönlich verkauft, um den Kontakt zum Kunden zu halten und Kundenwünsche und -erfahrungen in neue Produktionen einfließen zu lassen.

Aus diesen Erfahrungen heraus und der stetigen Nachfrage entstand auch vor Jahren die Idee der stationären Geschäftsgründung, um für die Kunden aus der Region vor Ort ganzjährig präsent zu sein. Das spiegeln auch die Öffnungszeiten wider.

Von Montag bis Freitag ist man mit Ausnahme des Mittwochs durchgehend von 10 bis 18 Uhr für die Kundschaft da. Am Samstag ist das Geschäft von 10 bis 16 Uhr geöffnet, was die Möglichkeit für ein entspanntes Wochenend-Shopping bietet. Die Autobahnausfahrt Dinkelsbühl/Fichtenau auf der A7 führt in drei Kilometern zum Ziel nach Matzenbach.

Schroff Outdoor, Floriansweg 7, 74579 Fichtenau, Fon: 07962-711 99 33, www.schroff-outdoor.de