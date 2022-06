Voller Energie in die Zukunft – Start bei der Netze ODR

Wer auch schon an morgen denkt und daran, wie er die Zukunft positiv beeinflussen kann, ist bei der Netze ODR GmbH in Ellwangen genau richtig. Hier wird man fit für die Zukunft gemacht und trägt dazu bei, dass die Energiewende vorangebracht wird. Denn die Zukunft ist nicht nur digital, sondern auch nachhaltig. Bei der Netze ODR-Familie werden ein familiäres Miteinander und ein krisen- und zukunftssicherer Job geboten.

Ob im kaufmännischen oder technischen Bereich, in Ausbildung oder im dualen Studium – beim ODR-Tochterunternehmen Netze ODR findet man eine große Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten: Elektroniker, Fachinformatiker oder Industriekaufleute, Bachelor of Engineering, of Arts oder of Science. Während der Ausbildung oder des Studiums lernt man dabei gleich drei Unternehmen kennen: den Ausbildungsbetrieb, den Verteilnetzbetreiber Netze ODR, den Energiedienstleister EnBW ODR AG und das Telekommunikationsunternehmen NetCom BW.

»Unsere Azubis steigen von Tag eins an voll mit ein«, erzählt Ausbildungsleiter Philipp Lechner. Zuerst wirst werden die Auszubildenden allerdings in den wichtigsten Grundlagen unterwiesen. Dazu zählen Themen wie Sicherheit im Unternehmen, Erste-Hilfe-Kurse, aber auch Knigge-Schulungen. Dann geht es los, egal ob im Kundenservice, im Lager oder Einkauf. Macht man beispielsweise eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik, geht es, nachdem all das Basic-Wissen erlernt ist, auch in den Außenbereich, um sich beispielsweise um die Umspannstationen oder Strommasten zu kümmern. Von Anfang an verbindest man die Theorie mit der Praxis und steht finanziell auf eigenen Füßen.

Als Azubi ist man bei der Netze ODR gut aufgehoben, wenn man einen Job mit Zukunft sucht und ein tolles Miteinander schätzt. Teamwork und Freude an der Arbeit werden hier großgeschrieben. Neben einem sicheren Arbeitsplatz punktet das Unternehmen auch mit Team-Events und Ausflügen für Azubis und stattet die Auszubildenden gleich zu Beginn mit einem eigenen Laptop aus, den sie nach der Ausbildung behalten dürfen.

»Damit sich alle vor, während oder nach der Ausbildung im Unternehmen wohlfühlen, wird Work-Life-Balance bei uns großgeschrieben«, erklärt Philipp Lechner. Es gibt die Möglichkeit, auf Wunsch im Homeoffice zu arbeiten oder an einem der mobilen Arbeitsplätze im neu angelegten Garten auf dem Gelände. »Es ist auch möglich, bei einem Praktikum im Unternehmen mehrere Berufe kennenzulernen«, versichert der Ausbildungsleiter.

Und nach der Ausbildung ist noch lange nicht Schluss: »Wer möchte, den unterstützen wir – auch finanziell – bei Fort- und Weiterbildungen«, ergänzt Philipp Lechner. »Das kann zum Beispiel die Weiterbildung zum Betriebswirt oder Netzmeister sein.«

Ein wichtiges Thema bei der Netze ODR GmbH und der EnBW ODR AG – neben der Energiewende – ist die Nachhaltigkeit. »Wir wollen unseren CO2-Fußabdruck geringhalten und bis 2023 CO2-neutral werden«, sagt Philipp Lechner. Daher setzt auch das Unternehmen selbst auf erneuerbare Energien und geht so mit gutem Beispiel voran. Auf die Verwendung von Kunststoffen wird – wo möglich – verzichtet. Generell steht der Umgang mit den Ressourcen im Zeichen der Verantwortung.

Netze ODR GmbH, Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen, Fon: 07961-93360, www.netze-odr.de