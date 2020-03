Corona Virus: Das Wochenende in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Samstag, den 28. März.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 386 Fälle, 1 Todesfall

Reutlingen: 199 Fälle, 3 Todesfälle

Esslingen: 568 Fälle, 4 Todesfälle

(Stand 27, März, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Das Wichtigste vom Freitag

Tübinger Eltern können Betreuungsbedarf in den Osterferien melden:

Für Kinder der Klassen 1 bis 6, deren Eltern in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten, bietet die Stadtverwaltung Tübingen auch in den Osterferien eine Notbetreuung an. Zur besseren Planung sollten jetzt alle Familien, die die Voraussetzungen erfüllen, den Betreuungsbedarf anmelden

Reutlinger Polizeipräsidium dankt Bürgern:

Das Polizeipräsidium Reutlingen bedankt sich auf Facebook mit einem kurzen Video für die Tatkräftige Mithilfe der Bürger bei der Einhaltung der Corona-Verordnung. Auch der "moralische Support" vieler Bürger für die Beamten stößt auf großes Lob.

Wertstoffhöfe Dußlingen und Reutlingen samstags geschlossen:

An den nächsten Samstagen schließt der Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen seine beiden Wertstoffhöfe Dußlingen und Reutlingen-Schinderteich.

Aussetzung der Gebühren für Kindertagesstätten, Verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung

Die Landesregierung hat den Betrieb aller Kindertageseinrichtungen und Kindergärten seit dem 17. März bis zum Ende der Osterferien am 19. April untersagt. Daher bieten viele Städte und Gemeinden Entlastungen für die Eltern an.

Aktuelles aus den Regionen

Tübingen:

Reutlingen

Esslingen

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr Aktuelle Fallzahlen sind unter www.rki.de/covid-19-fallzahlen abrufbar