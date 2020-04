Corona Virus: Der 1. April in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Mittwoch, den 1. April.

Aktuelles aus den Regionen

1. April, 10.20 Uhr

Digitales Semester in Baden-Württemberg

Die baden-württembergischen Universitäten haben an allen Standorten den Präsenzbetrieb eingestellt oder jedenfalls auf das Minimum reduziert. Die Aufgaben, bei denen eine Präsenz auf dem Campus nicht zwingend nötig ist, werden digital ausgeführt, soweit das möglich ist. Offiziell – so ist es derzeit geregelt - gelten die einschränkenden Bedingungen bis zum 19. April 2020. Sofern ab dem 20. April kein Regelbetrieb stattfinden kann, wird ein größerer Teil der Studienleistungen digital erbracht werden können. Bei vielen Studienleistungen versuchen die Universitäten ihre vorhandene digitale Ausstattung auszureizen, um zumindest die Pflicht- und möglichst auch die Wahlpflichtveranstaltungen abzudecken. Im Falle von praktischen Teilen des Medizin-, Sport- oder Land- und Forstwirtschaftsstudiums wie auch den Praktika der Naturwissenschaften wird dies beispielsweise nur schwer möglich sein; hier müssen pragmatische Lösungen gefunden werden. Wie mit den Prüfungen verfahren wird, wird gegenwärtig in der Task Force „Studienbetrieb“ der Universitäten unter Beteiligung des Wissenschaftsministeriums geklärt.

Das Wichtigste vom Dienstag

31. März, 14.47 Uhr:

Stadtverwaltung Kirchheim Teck sagt alle Veranstaltungen bis 15. Juni ab

Die Verwaltungsspitze der Stadt Kirchheim unter Teck hat beschlossen, gemäß der aktuell geltenden Corona-Verordnung der Landesregierung alle städtischen Veranstaltungen zunächst bis zum 15. Juni abzusagen. Dies betrifft alle Veranstaltungen in der Stadthalle, aber auch größere Veranstaltungen, die einen gewissen Planungsvorlauf erfordern, beispielsweise das Haft- ond Hokafescht (27. und 28. Juni). Auch die Veranstalter von externen Großveranstaltungen wie beispielsweise dem Street Food Festival, dem Hock am Ring und dem Segelflugwettbewerb auf der Hahnweide haben ihre Veranstaltungen mittlerweile abgesagt oder ziehen Terminverschiebungen in Erwägung.

31. März, 10.26 Uhr:

Handball-Bundesligist Balingen fürchtet um Existenz

In einem offenen Brief wendet sich Geschäftsführer Wolfgang Strobel an die Fans und bittet um Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. Der offene Brief findet sich hier.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 676 Fälle, 5 Todesfälle

Reutlingen: 325 Fälle, 6 Todesfälle

Esslingen: 832 Fälle, 18 Todesfälle

(Stand 1. April, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr