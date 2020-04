Corona Virus: Der 15. April in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Mittwoch, den 15. April.

Aktuelles aus den Regionen

15. April 10.16Uhr

Gut informiert in Mössingen

Die Stadt Mössingen bietet ein Bürgertelefon mit allen wichtigen Informationen zur Corona-Situation an. Erreichbar ist das Angebot unter der 07473/370-102.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 1094 Fälle, 24 Todesfälle

Reutlingen: 1073 Fälle, 15Todesfälle

Esslingen: 1432 Fälle, 48 Todesfälle

(Stand 7. April, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr