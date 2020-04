Corona Virus: Der 2. April in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Donnerstag, den 2. April.

Aktuelles aus den Regionen

2. April, 11.03 Uhr:

Regierungspräsidium Tübingen gründet „Task Force Schutzausrüstung“

In der dynamischen Lage rund um das Coronavirus ist die ausreichende Verfügbarkeit von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie etwa FFP2- oder FFP3-Schutzmasken insbesondere für Ärzte und Pflegekräfte ein wichtiger Baustein, um die Ansteckungsgefahr zu senken und die Verbreitung des Virus einzudämmen.

„Leider tummeln sich auf dem Markt auch unseriöse Anbieter“, stellt Regierungspräsident Klaus Tappeser fest. „Es geht also nicht nur darum, dass Schutzausrüstung verfügbar ist, sondern auch darum, dass diese den qualitativen und fachlichen Anforderungen gerecht wird, um einen guten und funktionierenden Schutz zu gewährleisten.“

Zuständige Marktüberwachungsbehörde für persönliche Schutzausrüstung ist in Baden-Württemberg landesweit die Abteilung Marktüberwachung des Regierungspräsidiums Tübingen: „Wir haben einen enormen Beratungsbedarf zum Thema persönliche Schutzausrüstung, dem wir nun mit einer „Task Force Schutzausrüstung“ begegnen werden, um weiterhin eine optimale Beratung für Gewerbetreibende und Behörden auf diesem Gebiet zu garantieren“, so der Abteilungspräsident der Abteilung Marktüberwachung beim Regierungspräsidium Tübingen, Peter Goossens. Die Task-Force zählt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Marktüberwachung und ist bis auf Weiteres im Schichtbetrieb täglich von 8 bis 20 Uhr auch am Wochenende im Einsatz.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat für Bürgerinnen und Bürgern, Behörden und Wirtschaftstreibende werktags von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr unter Telefon 07071/757-3000 eine Hotline eingerichtet. Zudem werden Fragen per E-Mail mit dem Betreff „Corona“ unter poststelle@rpt.bwl.de beantwortet.

2. April, 10.34 Uhr:

Neue zahnärztliche Ambulanz für Covid-19-Patienten in Tübingen

Die Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde richtet in Kooperation mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KZV) und der Landeszahnärztekammer BW (LZK) eine Covid-19 Ambulanz ein für Patienten, die Corona positiv sind oder ein starker Verdacht auf eine Infektion besteht und die zahnärztliche Hilfe benötigen. Die Sprechzeiten der Spezialambulanz sind von Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr und können je nach Situation angepasst werden. Aus Gründen des Infektionsschutzes ist eine Behandlung ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvergabe möglich.

Die Covid-19 Ambulanz in der Calwerstraße 7/7, 72076 Tübingen ist von Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Behandlung in der Ambulanz erfolgt ausschließlich nach telefonischer Anmeldung unter 07071 29-83984.

Patienten ohne positiv getestete Infektion bzw. ohne starken Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus, können sich weiterhin an die reguläre Aufnahmeambulanz in der Osianderstraße 2-8, 72076 Tübingen wenden. Diese hat Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr geöffnet, bei unaufschiebbaren Notfällen unter der Woche von 8 bis 21 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 13 Uhr.

Das Wichtigste vom Mittwoch

1. April 13.06 Uhr

Botanische Garten Tübingen bis auf Weiteres geschlossen

Auch der Botanische Garten der Universität Tübingen schließt im angesicht der Corona-Krise seine Türen und bleibt bis auf weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Für alle Pflanzenfreunde gibt es allerdings die Möglichkeit, online und mit sicherem Abstand zu anderen Menschen aktuelle Bilder und Eindrücke aus dem Botanischen Garten zu genießen.

1. April, 10.20 Uhr

Digitales Semester in Baden-Württemberg

Die baden-württembergischen Universitäten haben an allen Standorten den Präsenzbetrieb eingestellt oder jedenfalls auf das Minimum reduziert. Die Aufgaben, bei denen eine Präsenz auf dem Campus nicht zwingend nötig ist, werden digital ausgeführt, soweit das möglich ist. Offiziell – so ist es derzeit geregelt - gelten die einschränkenden Bedingungen bis zum 19. April 2020. Sofern ab dem 20. April kein Regelbetrieb stattfinden kann, wird ein größerer Teil der Studienleistungen digital erbracht werden können.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 676 Fälle, 5 Todesfälle

Reutlingen: 325 Fälle, 6 Todesfälle

Esslingen: 832 Fälle, 18 Todesfälle

(Stand 2. April, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr