Corona Virus: Der 3. April in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Freitag, den 3. April.

Aktuelles aus den Regionen

3. April 10.46 Uhr

SoliAbo: Traditionstheater Lindenhof bittet um Unterstützung

"Wir haben große Sorge, dass unser Privattheater diese Krise nicht überstehen wird." erklärt Stefan Hallmayer, der Intendant des Burlardinger Theaters Lindenhof. Das Theater verfüge aktuell aufgrund der wegbrechenden Zuschauereinnahmen und nach dem Ausbau der Scheune zu einem neuen Theatersaal schlcihtweg nicht mehr über genügend Rücklagen. Und so kann man helfen:Entweder direkt durch den Erwerb eines SoliAbos. Für 100 Euro erhalten manein Abo mit dem innerhalb von einem Jahr fünf Vorstellungen im Lindenhof besucht werden können (Sonderveranstaltungen und Gastspiele ausgeschlossen).

Aber auch der Erwerb des beliebten Volkstheaterabos für 39 Euro – zur eigenen Nutzung oder zum Verschenken – hilft. Damit können innerhalb eines Jahres drei Vorstellungen besucht werden. Auch die langfristig über eine Mitgliedschaft im Förderverein ist eine Möglichkeit.

Das Wichtigste vom Donnerstag

2. April, 11.03 Uhr:

Regierungspräsidium Tübingen gründet „Task Force Schutzausrüstung“

In der dynamischen Lage rund um das Coronavirus ist die ausreichende Verfügbarkeit von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie etwa FFP2- oder FFP3-Schutzmasken insbesondere für Ärzte und Pflegekräfte ein wichtiger Baustein, um die Ansteckungsgefahr zu senken und die Verbreitung des Virus einzudämmen. Zuständige Marktüberwachungsbehörde für persönliche Schutzausrüstung ist in Baden-Württemberg landesweit die Abteilung Marktüberwachung des Regierungspräsidiums Tübingen. Die Task-Force Schutzausrüstung zählt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Marktüberwachung und ist bis auf Weiteres im Schichtbetrieb täglich von 8 bis 20 Uhr auch am Wochenende im Einsatz.

2. April, 10.34 Uhr:

Neue zahnärztliche Ambulanz für Covid-19-Patienten in Tübingen

Die Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde richtet in Kooperation mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KZV) und der Landeszahnärztekammer BW (LZK) eine Covid-19 Ambulanz ein für Patienten, die Corona positiv sind oder ein starker Verdacht auf eine Infektion besteht und die zahnärztliche Hilfe benötigen. Die Covid-19 Ambulanz in der Calwerstraße 7/7, 72076 Tübingen ist von Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Behandlung in der Ambulanz erfolgt ausschließlich nach telefonischer Anmeldung unter 07071 29-83984.

Alle Infos vom Donnestag finden sich hier.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 768 Fälle, 8 Todesfälle

Reutlingen: 482 Fälle, 9 Todesfälle

Esslingen: 944 Fälle, 22 Todesfälle

(Stand 3. April, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr