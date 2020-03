Corona Virus: Der 30. März in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Montag, den 30. März.

Aktuelles aus den Regionen

30. März, 10 Uhr:

Unterstützungsangebot in der Krise: Die Einkaufshilfe

In einer Notsituation möchte viele Städte in der Region die Menschen mit ehrenamtlichen Hilfsangebote unterstützen. Diese sogenannte Einkaufshilfe soll Menschen, die zur Risikogruppe gehören, ermöglichen, so wenig wie möglich das Haus bzw. die Wohnung zu verlassen, damit sie sich nicht anstecken. Es geht in erste Linie darum, Menschen mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Auswahl und Umfang müssen direkt mit dem Hilfeanbietenden besprochen werden. Darüber hinaus bieten viele Städte auch ein Hilfsangebot im Rahmen für andere kleine Besorgungen wie: Apotheke, beim Arzt ein Rezept holen, den Hund Gassi führen an. Alle Infos zu den Einkaufshilfsangeboten in der Region gibt es hier.

Das Wichtigste vom Wochenende

29. März, 13 Uhr:

Appell in Tübingen: Personen ab 65 Jahren und Risikogruppen sollen zu Hause bleiben:

Die Universitätsstadt Tübingen, der Stadtseniorenrat, der Kreisseniorenrat und das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Tübingen rufen alle Personen ab 65 Jahren und alle Risikogruppen dazu auf, zu Hause zu bleiben und sich bei Einkäufen und weiteren Erledigungen helfen zu lassen.

Neben Einkaufshilfen vermittelt die Stadtverwaltung auch Informationen zu sozialen Hilfsangeboten in Tübingen. Das Corona-Telefon ist immer montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr besetzt. Die Telefonnummer lautet 07071 204-1010. Der Hilfsdienst ist auch per E-Mail erreichbar: corona.soziales@tuebingen.de. Viele Informationen und Kontaktdaten von Einkaufs- und Nachbarschaftshilfen gibt es außerdem auf der städtischen Internetseite,

28. März, 10 Uhr:

Solidarität in Corona-Zeiten: Start der Aktion „Couch und Kultur“ in Rottenburg

Die WTG startet die Aktion „Couch und Kultur" und öffnet damit eine Bühne für ein alternatives, virtuelles Kulturerlebnis. Bühne frei für Künstler aus der Region, die ihrem Publikum nun auf andere Art und Weise Kultur bieten wollen – im Internet. In einem eigens von der WTG dafür eingerichteten YouTube-Channel werden die Rottenburger Künstler, Kreative und Kulturschaffende ihre aufgezeichneten Auftritte veröffentlichen.

Alle Infos zum vergangenen Wochenende finden sich hier.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 575 (+31) Fälle, 2 (+1) Todesfälle

Reutlingen: 249 (+14) Fälle, 5 Todesfälle

Esslingen: 704 (+57) Fälle, 6 Todesfälle

(Stand 30. März, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr