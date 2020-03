Corona Virus: Der 31. März in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Dienstag, den 31. März.

Aktuelles aus den Regionen

31. März, 16.47 Uhr:

Telefonnummern für Konflikt- und Ausnahmesituationen:

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind Reutlingerinnen und Reutlinger aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Dies kann auf Dauer zu Konflikt- und Ausnahmesituationen führen. Die Stadt Reutlingen gibt auf Überblick auf ihrer Internetseite einen über wichtige Anlaufstellen für solche Situationen. Nicht für alle Menschen bedeutet das eigene Zuhause Sicherheit. Lange Zeit gemeinsam auf engem Raum zu verbringen, erhöht das Risiko für Konflikte. Angst und wirtschaftlicher Druck durch Verdienstausfälle können das Gewaltpotential erhöhen. Vor allem Frauen und Kinder sind betroffen. Für Menschen, die alleine Leben, kann die Isolation psychische Folgen haben. Deshalb hat die Stadt Reutlingen Telefonnummern von Anlaufstellen zusammengefasst, die bei Konflikt- und Ausnahmesituationen helfen:

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08000 116 016

Telefon Seelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222

Kinder- und Jugendtelefon „NummergegenKummer“: 116 111

Info-Telefon Depression: 0800 33 44 5 33

PUNKTUMplus - häusliche Gewalt kulturübergreifend überwinden: 07121 9486 34 oder 07121 9486 0

Frauenberatungsstelle des Frauenhauses Reutlingen: 07121 300 778

Die Telefonnummern sind online auf www.reutlingen.de/coronavirus/sorgentelefone zu finden. Von dort gelangt man auch zu den Internetseiten der Anlaufstellen.

31. März, 14.47 Uhr:

Stadtverwaltung Kirchheim Teck sagt alle Veranstaltungen bis 15. Juni ab

Die Verwaltungsspitze der Stadt Kirchheim unter Teck hat beschlossen, gemäß der aktuell geltenden Corona-Verordnung der Landesregierung alle städtischen Veranstaltungen zunächst bis zum 15. Juni abzusagen. Dies betrifft alle Veranstaltungen in der Stadthalle, aber auch größere Veranstaltungen, die einen gewissen Planungsvorlauf erfordern, beispielsweise das Haft- ond Hokafescht (27. und 28. Juni). Auch die Veranstalter von externen Großveranstaltungen wie beispielsweise dem Street Food Festival, dem Hock am Ring und dem Segelflugwettbewerb auf der Hahnweide haben ihre Veranstaltungen mittlerweile abgesagt oder ziehen Terminverschiebungen in Erwägung.

31. März, 10.26 Uhr:

Handball-Bundesligist Balingen fürchtet um Existenz

In einem offenen Brief wendet sich Geschäftsführer Wolfgang Strobel an die Fans und bittet um Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. Der offene Brief findet sich hier.

Das Wichtigste vom Montag

30. März, 13.35 Uhr:

Traditionsreiches Stocherkahnrennen in Tübingen abgesagt

Schweren Herzens sagt die Akademischen Verbindung Guestfalia das für den 11. Juni geplante traditionsreiche Tübinger Stocherkahnrennen ab. In den kommende Wochen stehe die Gesundheit aller im Mittelpunkt, erklärt die Verbindung. Es stehe somit außer Frage, dass das Rennen verschoben werden müsse. Nach einem neuen Termin für die Ausrichtung des Rennens wird gesucht.

30. März, 10 Uhr:

Unterstützungsangebot in der Krise: Die Einkaufshilfe

In einer Notsituation möchte viele Städte in der Region die Menschen mit ehrenamtlichen Hilfsangebote unterstützen. Diese sogenannte Einkaufshilfe soll Menschen, die zur Risikogruppe gehören, ermöglichen, so wenig wie möglich das Haus bzw. die Wohnung zu verlassen, damit sie sich nicht anstecken. Es geht in erste Linie darum, Menschen mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Auswahl und Umfang müssen direkt mit dem Hilfeanbietenden besprochen werden. Darüber hinaus bieten viele Städte auch ein Hilfsangebot im Rahmen für andere kleine Besorgungen wie: Apotheke, beim Arzt ein Rezept holen, den Hund Gassi führen an. Alle Infos zu den Einkaufshilfsangeboten in der Region gibt es hier.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 657 Fälle, 4 Todesfälle

Reutlingen: 260 Fälle, 6 Todesfälle

Esslingen: 760 Fälle, 11 Todesfälle

(Stand 31. März, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr