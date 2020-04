Corona Virus: Der 6. April in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Montag, den 6. April.

Aktuelles aus den Regionen

6. April 08.54 Uhr

Reutlingen bekennt Farbe: mit dem „Solidaritäts-10er“ und starken Stofftaschen im Look von #AbstandnehmenZusammenstehen

Sie sind rot bedruckt, praktisch – und senden ein klares Signal: „Ich mach mit“. Im Zuge der Initiative #AbstandnehmenZusammenstehen bringt die Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT) Einkaufs- und Sportbeutel im ausdrucksstarken Look des Gemeinschaftsprojekts heraus. Aus dem Erlös des Taschenverkaufs gehen drei Euro pro Tasche an vier Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass Reutlingen auch nach Corona noch die vielfältige, lebendige Stadt ist, die ihre EinwohnerInnen kennen und lieben: den Einzelhandelsverein RTaktiv e.V., die Reutlinger Gastro Initiative e.V. (RGI), den Verkehrsverein Reutlinger Albvorland e.V. und den Arbeitskreis Runder Tisch Kultur. Zudem besteht die Möglichkeit, selbige Organisationen mit einer zusätzlichen, frei wählbaren Summe zu unterstützen. Den Druckauftrag für die robusten Baumwolltaschen in drei lokal inspirierten Designs hat StaRT einer Reutlinger Firma erteilt. Erhältlich sind sie zum Preis von je 7,50 Euro über das Service-Portal Abstandnehmen-Zusammenstehen.de. Darüber hinaus wandelt StaRT den beliebten Reutlinger „10er“ in einen Solidaritätsgutschein um. Auch er, der nun ausnahmsweise 10,50 Euro kostet, kann über das Portal erworben werden. Die zusätzlichen 50 Cent aus dem Gutscheinverkauf werden von StaRT verdoppelt und wandern ebenfalls direkt in den Solidaritätsfonds.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 911 Fälle, 12 Todesfälle

Reutlingen: 646 Fälle, 10 Todesfälle

Esslingen: 1093 Fälle, 30 Todesfälle

(Stand 6. April, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr