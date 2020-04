Corona Virus: Der 7. April in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Montag, den 6. April.

Aktuelles aus den Regionen

7. April 11.27 Uhr

Landesmuseum Württemberg kuratiert neue online-Präsentation

Die Corona-Pandemie hat den Alltag der allermeisten Menschen in kürzester Zeit radikal verändert. Wo das gewohnte soziale Miteinander unmöglich geworden ist, entstehen neue Initiativen und digitale Plattformen, um sich über die individuelle Situation, über Ängste und Überforderung auszutauschen, aber auch um Hoffnungen und Ideen zu teilen. In einigen Jahren wird die Welt hoffentlich auf die Corona-Zeit als eine überwundene Krisenzeit zurückblicken können. Was bleibt an typischen Objekten oder Dokumenten aus dieser Ausnahmezeit?

Als kulturgeschichtliches Museum möchte das Landesmuseum Württemberg die vielfältigen Zeugnisse dieser tiefgreifenden Krise in einem digitalen Museum sammeln und allen Interessierten zugänglich machen. Deshalb hat das Landesmuseum mit der Stuttgarter Kommunikationsagentur Bruce B. ein Projekt entwickelt, das mit Hilfe der Bevölkerung Zeugnisse der Corona-Krise auf der eigens entwickelten Website „www.lmw-corona-alltag“ sammelt. Das Projekt ging am 6. April an den Start.

Unter www.lmw-corona-alltag.de sind Jung und Alt eingeladen, Bilder oder Videos von Gegenständen zu schicken, die in der Corona-Krise besonders ins Auge springen oder im persönlichen Alltag wichtig geworden sind: „Stellen wir uns vor, das Landesmuseum würde in 15 Jahren eine Ausstellung zum Thema ‚Die Corona-Pandemie in Württemberg 2020‘ machen. Welche Gegenstände sollten wir ausstellen?“

Es gibt unzählige, teils originelle Beispiele, vom selbst gebastelten Brettspiel in der WG bis zum Besen, der in einer Bäckerei als Abstandhalter fungiert. Aus den täglichen Einsendungen wählt das Landesmuseum jeweils ein Objekt aus. Kurator*innen der Abteilungen Populär- und Alltagskultur, Archäologie sowie Kunst- und Kulturgeschichte betrachten das „Objekt des Tages“ unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten und nehmen eine kulturgeschichtliche Einordnung vor. Anschließend sind die Objekte zusammen mit den kuratorischen Erläuterungen auf der Website www.lmw-corona-alltag.de zu sehen. Ergänzend werden auch die sozialen Medien bedient (#lmwcorona).

Jede*r Einreichende erhält eine Eintrittskarte zur im Oktober beginnenden Großen Landesausstellung „Fashion?! Was Mode zu Mode macht“.

Das Landesmuseum Württemberg kooperiert bei dem Projekt mit dem Hamburger coronarchiv (www. coronarchiv.de ), einem freien und offenen Onlineportal, zu dem alle beitragen können. Ziel des von den Universitäten Bochum, Hamburg und Gießen initiierten Public History Projekts coronarchiv ist die Sammlung, Archivierung, Kontextualisierung und langfristige Bereitstellung von persönlichen Erinnerungen und Fundstücken zur „Corona-Krise

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 943 Fälle, 14 Todesfälle

Reutlingen: 646 Fälle, 10 Todesfälle

Esslingen: 1116 Fälle, 34 Todesfälle

(Stand 7. April, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr