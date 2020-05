Corona-Virus: Der Mai in Reutlingen, Tübingen & Esslingen

11.05., 8:15 Uhr: Nach wochenlangem Verbot fanden heute erstmals wieder Gottesdienste statt, die selbstverständlich strengen Hygiene-Auflagen einhergingen. Das erstmals seit März gab es wieder eine Eucharestiefeier mit Besuchern.

10.05., 22:17 Uhr: Das Kloster Bebenhausen ist ab Dienstag, 12. Mai, und die Schlossküche ab Samstag, 16. Mai, sind unter Einhaltung der geltenden Corona-Hygiene-Richtlinien wieder für Besucher geöffnet.

09.05., 19:15 Uhr: Mit mehr als sechs Wochen Verspätung starten die sieben baden-württembergischen Freilichtmuseen in die neue Saison. Von Veranstaltungen in den Museen wird aufgrund der aktuellen Lage allerdings noch bis zum 31. August abgesehen.

08.05., 17:33 Uhr: Die städtischen Grillstellen in Reutlingen sind ab sofort wieder geöffnet. Im Laufe des Tages werden alle Absperrungen entfernt. So kann der Grillsommer endlich starten.

07.05., 16:17 Uhr: Die Tübinger Kulturhalle in der Nonnengasse öffnet nach zweimonatiger Schließung am Donnerstag, 14. Mai, wieder ihre Türen. Bis zum 13. Juni zeigt der Künstlerbund dann eine Hölderin-Ausstellung. Es dürfen maximal 15 Personen gleichzeitig in die Kulturhalle. Besucherinnen und Besucher müssen eine Maske tragen und einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen einhalten.

06.05., 18:27 Uhr: Seit heute ist die Hauptstelle der Tübinger Stadtbücherei in der Nonnengasse wieder geöffnet. Die Zweigstellen in Derendingen, Waldhäuser Ost und Wanne bleiben zunächst weiterhin geschlossen.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 1.243 Fälle, 50 Todesfälle, Fälle letzte 7 Tage/100.000 EW 4,4

Reutlingen: 1.545 Fälle, 65 Todesfälle, Fälle letzte 7 Tage/100.000 EW 14,6

Esslingen: 1.726 Fälle, 99 Todesfälle Fälle, letzte 7 Tage/100.000 EW 5,1

(Stand 11. Mai, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr