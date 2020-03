Corona Virus: Der 27, März in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Freitag, den 27. März.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 386 Fälle, 1 Todesfall

Reutlingen: 199 Fälle, 3 Todesfälle

Esslingen: 568 Fälle, 4 Todesfälle

(Stand 27, März, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Tübingen:

Home-Office einfach gemacht dank der WIT:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die derzeit Homeoffice machen möchten und zu Hause nicht die Möglichkeit dazu haben, können ab sofort eigens dafür eingerichtete Arbeitsplätze an verschiedenen Orten in Tübingen nutzen. Die Schreibtische mit Stuhl haben den nötigen Abstand voneinander und verfügen über eine WLAN-Anbindung. Laptop und Handy müssen mitgebracht werden. Die sogenannten Popup-Workspaces sind eine Initiative der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT) und des Tübinger Coworking-Anbieters Neckar Hub GmbH.

„Unser Ziel ist ein flächendeckendes Angebot, das alle Interessierten während der Corona-Pandemie wohnortnah nutzen können“, sagt WIT-Geschäftsführer Thorsten Flink. Die ersten vier Plätze befinden sich im InFö-Zentrum für Bildung, Weiterbildung und Soziale Arbeit in der Mauerstraße und stehen ab Montag, 30. März 2020, zur Verfügung. Sechs barrierefreie Arbeitsplätze können ab Mittwoch, 1. April 2020, im Stadtteiltreff Waldhäuser-Ost genutzt werden. Weitere Standorte sollen folgen. Die Preise sind unterschiedlich, bei einigen Anbietern fällt lediglich eine geringe Pauschale für die Nebenkosten an.

Wer einen dieser Schreibtische nutzen möchte, kann sich bei Alex Schulze von der Neckar Hub GmbH melden (E-Mail a.schulze@neckar-hub.com). Weitere Coworking-Schreibtische gibt es im Werkstadthaus im Französischen Viertel (info@werkstadhaus.de) und bei der Cowork-Group in Derendingen (info@coworkgroup.de). Wer geeignete, derzeit ungenutzte Räume zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Julia Winter von der WIT melden (julia.winter@tuebingen.de).

Betreuungsbedarf in den Osterferien melden:

Für Kinder der Klassen 1 bis 6, deren Eltern in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten, bietet die Stadtverwaltung auch in den Osterferien eine Notbetreuung an. Zur besseren Planung sollten jetzt alle Familien, die die Voraussetzungen erfüllen, den Betreuungsbedarf anmelden:

Eltern, deren Kind bereits zur Notbetreuung angemeldet ist, schreiben bitte eine E-Mail mit dem Betreuungsbedarf in den Osterferien an notbetreuung-schule@tuebingen.de. Diejenigen Eltern, die antragsberechtigt sind, ihr Kind bisher aber nicht angemeldet haben, füllen bitte das Online-Formular unter www.tuebingen.de/corona-schulen aus und geben dort ihren Betreuungsbedarf an.

Antragsberechtigt sind die Eltern, sofern beide Erziehungsberechtigte oder die oder der Alleinerziehende in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und nicht abkömmlich sind. Eine Auflistung der Bereiche der kritischen Infrastruktur gibt es auf der städtischen Internetseite. Bei Fragen steht die Fachabteilung Schule und Sport montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr telefonisch unter 07071 204-1540 zur Verfügung.

Stadtwerke Tübingen unterstützen Klinikbeschäftigte mit Sondertarif in den Innenstadt-Parkhäusern:

Mit einem Sondertarif für Dauerparker unterstützen die Stadtwerke Tübingen (swt) die Beschäftigten von Kliniken. Bis zunächst Ende April können Berechtigte für 40 Euro im Monat eine Dauerparkkarte für eines der Innenstadtparkhäuser Altstadt-Mitte, Altstadt-König oder Metropol beantragen. Damit wollen die swt allen Klinikbeschäftigten in Tübingen und der Umgebung, die während der Corona-Pandemie dringend eine Abstellmöglichkeit für ihr Fahrzeug suchen, um ihren wichtigen Aufgaben nachzugehen, eine Hilfestellung bieten.

Der spezielle Dauerparkertarif kostet 40 Euro im Monat und liegt damit deutlich günstiger als der reguläre Tarif für Dauerparker, der z.B. im Parkhaus Altstadt-König derzeit 105 Euro im Monat beträgt. Das Angebot gilt für Klinikbeschäftigte allgemein, unabhängig vom Einsatzort.

Interessierte können sich die Parkkarten ausstellen lassen wenn sie einen Nachweis über ihre Beschäftigung – beispielsweise ein Scan oder eine Kopie des Dienstausweises mit Lichtbild – vorlegen. Die Parkkarte kommt anschließend samt Rechnung per Post, ein Mietvertrag wird dabei nicht abgeschlossen.

Anträge sind über E-Mail (info.parkhaus@swtue.de) möglich. Für Fragen stehen die swt außerdem von Montag bis Freitag (8-12 Uhr sowie 13-16 Uhr) unter der Telefonnummer 07071 157-221 zur Verfügung.

Reutlingen

Wertstoffhöfe Dußlingen und Reutlingen samstags geschlossen:

An den nächsten Samstagen schließt der Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen seine beiden Wertstoffhöfe Dußlingen und Reutlingen-Schinderteich.

Montags bis freitags wird nur noch Gewerbeabfall von Handwerk und Kleingewerbe angenommen. Anlieferungen von Privathaushalten werden bis auf Weiteres nicht mehr eingelassen. Mit dieser Maßnahme möchte der Zweckverband Abfallverwertung während der Corona-Pandemie dazu beitragen, weiterhin hygienisch sichere und geordnete Zustände auf den Wertstoffhöfen gewährleisten zu können. Sichergestellt werden soll damit auch, dass der Zweckverband weiterhin handlungsfähig bleibt.

Reutlinger Polizeipräsidium dankt Bürgern:

Das Polizeipräsidium Reutlingen bedankt sich auf Facebook mit einem kurzen Video für die Tatkräftige Mithilfe der Bürger bei der Einhaltung der Corona-Verordnung. Auch der "moralische Support" vieler Bürger für die Beamten stößt auf großes Lob.

Aussetzung der Gebühren für Kindertagesstätten, Verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung in Bad Urach:

Bürgermeister Elmar Rebmann hat entschieden die Gebühren für die Kindertagesstätten, die Verlässliche Grundschule und die Ganztagesbetreuung für den Monat April auszusetzen, bei Härtefällen auch zu erlassen. Eltern, die einen Dauerauftrag für den Monat April eingerichtet haben, können diesen aussetzen. Eltern, die über eine SEPA-Mandat-Einzugsermächtigung zahlen, müssen nichts unternehmen.Rebmann äußerte die Hoffnung, dass die Einrichtungen am 20. April wieder öffnen können.

Esslingen

Stadtverwaltung und Klinikum Esslingen wappnen sich für die Krise:

Mehr Homeoffice, Schichtmodelle, Strikte Hygienevorgaben des RKI in der und eine Erweiterung der Kapazitäten für eine intensivmedizinische Versorgung im Klinikum Esslingen. Durch Sicherung der kritischen Infrastuktur, mehr Kapazitäten im Klinikum im Bereich der Intensivmedizin, die Ermöglichung von Homeoffice, Schichtmodellen und viel mehr digitaler Kommunikation erhält sich die Stadtverwaltung Esslingen ihre Handlungsfähigkeit.

Stadtverwaltung Kirchheim Teck setzt Kindergartengebühren für April aus:

Die Landesregierung hat den Betrieb aller Kindertageseinrichtungen und Kindergärten seit dem 17. März bis zum Ende der Osterferien am 19. April untersagt. Um die Eltern in Zeiten der Corona-Pandemie finanziell zu entlasten, hat die Verwaltungsspitze der Stadt Kirchheim unter Teck in Abstimmung mit dem Ältestenrat beschlossen, die Gebühren für Kindertagesbetreuung und Mittagessen sowie für die Schulkindbetreuung und das Mittagessen für den Monat April nicht einzuziehen.

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr Aktuelle Fallzahlen sind unter www.rki.de/covid-19-fallzahlen abrufbar. Das Landesgesundheitsamt hat unter Telefon 0711 904-39555 eine Hotline für Bürger eingerichtet. Diese Hotline ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar.