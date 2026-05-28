Opaltage in Reutlingen, 25. und 28.06.26

Der Opalfachmann Attila Pereghy verbindet jahrzehntelange Erfahrung im Edelsteinhandel mit spektakulären Ausstellungen und Reisen in die Welt der australischen Opale. Bereits 1991 setzte er mit der Idee, Opalausstellungen gemeinsam mit Juwelieren zu veranstalten, neue Maßstäbe. Seine Präsentationen gelten als Erlebnisinszenierungen: Dazu zählen ein opalisierter Dinosaurierwirbel, ein 165.000-Karat-Rohopal-Split, das berühmte »Pfauenauge“, sowie Film- und Diavorträge direkt aus den Minen. Aktuell macht er in Reutlingen Halt und begeistert alle Interessierten am 25. und 28. Juni in der Schmuckschmiede von Antje Weiß mit seinen Opalen.

Opaltage, Do. 25. & So. 28. Juni, 11 bis 19 Uhr, Schmuckschmiede Antje Weiß, Reutlingen, alle Infos: attila-opals.com