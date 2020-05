Reutlingen steht in der Krise Zusammen – »Solidarität ist die beste Arznei«

Die Corona-Krise hat viel verändert im städtischen Zusammenleben. Reutlingen hat Ende März als eine der ersten Städte der Region ein Service-Portal zur besseren Koordination der Hilfsmaßnahmen auf die Beine gestellt. Innerhalb kürzester Zeit haben über 230 Dienstleister und Betriebe gemeinsam einen virtuellen Marktplatz in Zeiten des Lockdowns errichtet. MORITZ blickt gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT) Tanja Ulmer auf diese bewegte Zeit zwischen Maultäschle-Gesichtsmasken und Wochenend-Video-Tutorials zurück.

»Solidarität ist die beste Arznei, das gilt sowohl für die Eindämmung des Virus als auch für die lokale Wirtschaft«, so fasste der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck unmittelbar nach Gründung des digitalen Gemeinschaftsprojektes »Abstand nehmen und zusammenstehen« das Ziel der Initiative zusammen. Ende März hatten sich innerhalb weniger Tage die Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT), der Einzelhandelsinitiative RTaktiv e.V. und der Reutlinger Gastro Initiative e.V. (RGI) zusammengeschlossen, um ein gemeinsames Internetportal zur Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Pandemie zu starten.

»Es war schon eine sehr arbeitsintensive, aber auch furchtbar interessante Zeit« erinnert sich Tanja Ulmer, die seit 2002 als Geschäftsführerin die StaRT leitet, an diese Wochen zurück. »Wir waren schon immer gute Netzwerker und haben dank unserer Erfahrung schnell den engen Kontakt zwischen Unternehmen und Nutzern herstellen können. Das Konzept die Dienstleistung konsequent zu bündeln ist voll aufgegangen«. Über 230 Dienstleister und lokale Betriebe, wie Hotels, Gastronome oder der Einzelhandel, haben sich auf der Plattform zusammengeschlossen. Diese bieten unter der Kategorie »Wer bietet was?« dank einer einfachen alphabetischen Organisation für die Kunden einen umfassenden Überblick, der über die aktuelle Situation in der Stadt informiert.

Auch regionale Hilfsaktionen haben ihren Platz auf der Seite. So sind etwa die Einkaufshilfe Reutlingen, der es in erste Linie darum geht, hilfsbedürftige Menschen möglichst einfach mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen und die Nachbarschafts-Challenge, die über ein eigenes Portal verschiedene Hilfsangebote vom Gassi gehen bis zur Krankenfahrt koordiniert, hier zu finden. »In der ersten Phase war es uns besonders wichtig, möglichst viele Reutlinger mit an Bord zu holen«, erläutert Ulmer. Schnelles und agiles Handeln war also gefragt. Und natürlich auch große Kreativität.

So hat die Initiative beispielsweise den Reutlinger Solidaritäts-10er kreiert, mit dessen Kauf der lokalen Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers und die Kulturschaffenden unterstützt werden können. Mehr als 3.500 Euro konnten durch die verschiedenen Spendenaktionen schon gesammelt werden. Und auch auf andere Entwicklungen reagierte man in Reutlingen mit großer Geschwindigkeit »Als bekannt wurde, dass bald für den Einkauf und den öffentlichen Nahverkehr eine Gesichtsmaske benötigt wird, haben wir kurzerhand das Reutlinger Maultäschle ins Leben gerufen«, sagt Ulmer. Auch beim Erwerb dieser alltagstauglichen Baumwollmaske werden die lokalen Kooperationspartner mit einem Betrag von zwei Euro pro Maske unterstützt. Ein passender Verkaufsort war auch schnell gefunden, wie Ulmer berichtet: »Wir haben kurzerhand die Tourist Information in der Innenstadt zu einem kleinen Shop für Masken umfunktioniert. Da momentan wenige Touristen nach Reutlingen kommen, konnten wir den Raum recht problemlos zur Verfügung stellen.«

Ohnehin ist die StaRT Geschäftsführerin sehr positiv vom Miteinander in dieser Krisenzeit überrascht. Viele Firmen ließen sich schnell und unkompliziert für Aktionen gewinnen. Besonders schön war es für sie, zu erleben, wie innerhalb kürzester Zeit ein knapp zweiminütiges Video-Tutorial zu den neuen Hygienebestimmungen im Einzelhandel entstand, in dem Neuerungen wie Wartezonen, oder die richtige Art der Desinfektion der Arbeitsflächen erläutert werden. »Am Freitagabend gegen 23 Uhr gingen die genauen Bestimmungen für eine Wiedereröffnung bei uns ein. Am nächsten Morgen hatten wir nicht nur den Drehort, sondern auch alle Darsteller und Desinfektionsmittel zur Hand,« erinnert sich Ulmer. »Es ist einfach toll, was in allen Bereichen des öffentlichen Lebens gegangen ist. Das stimmt mich sehr zuversichtlich für die Zukunft.«

Und gerade für diese Zukunft mangelt es nicht an Ideen. So soll ein zentraler Online-Shop für alle kleineren Geschäfte entstehen, die aufgrund der geringeren Frequentierung mit Umsatzeinbußen zu rechnen haben. Reutlingen steht also auch in Krisenzeiten dank großem Engagement und mit sicherem Abstand felsenfest zusammen.

Alle Infos zur Initiative unter: www.abstandnehmen-zusammenstehen.de