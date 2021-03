Das Testangebot des Tübinger Modellversuchs wird weiter ausgeweitet

Der Landesmodellversuch »Öffnen mit Sicherheit« nimmt Fahrt auf, teilt die Stadt Tübingen mit. Die tägliche Zahl an Corona-Tests und ausgegebenen Tagestickets steige stark an. In der Woche von Montag, 8. März, bis Samstag, 13. März, wurden an den zunächst drei Teststationen zusammen knapp 1000 Tests pro Tag gemacht. Nach dem Start des Modellversuchs am Dienstag, 16. März, ist die Zahl der täglichen Tests auf 3000 angestiegen. Die Testkapazität und das Testangebot sollen ausgeweitet werden.

Die Teststation der Firma Cegat in der Kulturhalle und die Station des DRK vor dem Eingang des Modehauses Zinser öffnen ab sofort schon um 8.30 Uhr. Die weiteren Stationen wie bisher um 9.30 Uhr. Alle Stationen sind von Montag bis Freitag bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag wird die Öffnungszeit der beiden Stationen Kulturhalle und Zinser/Karlstraße auf 18 Uhr verlängert. Die anderen Stationen schließen um 16 Uhr. Am kommenden Sonntag ist die Station Marktplatz von 11 bis 16 Uhr als einzige geöffnet. Die Zahl der Teststationen wird am Freitag, 19. März, von sechs auf acht erhöht.

Neu hinzu kommt eine Station des DRK am Uhlandbad und von der Cegat an der Kelter am Zugang zur Stadt vom Parkhaus Altstadt-König. Ergänzend bieten immer mehr Apotheken und Ärzte Schnelltests mit Nachweis an. Diese Nachweise können ohne Wartezeit an den Teststationen in Tagestickets umgewandelt werden. Um die Teststationen zu entlasten beginnen auch größere Tübinger Betriebe wie Erbe und Rösch mit Betriebstestungen und händigen ihren Beschäftigten auf Wunsch Tagestickets aus. Auch das Tübinger Uniklinikum hat von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Schließlich können auch die Schulen, die meistens zweimal wöchentlich testen, Tagestickets ausstellen.