»Backnanger Kultursommer« startet mit Marktplatzkonzerten

Der Backnanger Kultursommer 2021 ist eine Gemeinschaftsaktion des Bandhaus Theaters Backnang mit dem Kultur- und Sportamt der Stadt, der Jugendmusik- und Kunstschule, dem Heimat- und Kunstverein, dem Galli Theater, dem club junges europa, Professor Pröpstls Puppentheater, dem Kino Universum, dem Kulturgut Hagenbach, der Ballettschule Rüter und freischaffenden Künstler*innen aus Stadt und Region. Zu sehen gibt es erstaunliche 62 Veranstaltungen auf sechs Bühnen und damit die ganze runde, bunte, muntere Vielfalt Backnangs: Theaterproduktionen von höchst aktuellen Stücken wie »Die letzte Sau« bis zu Märchen für Kinder, Konzerte von Rock und Musical über Chanson bis Klassik, Lesungen und Lyrikwanderung, Kunstausstellungen und Workshops, Kasperltheater und Schlagerabend, Filmnächte und philosophische Sternstunden – damit ist für alle etwas und für viele vieles dabei!

Zu insgesamt 12 Veranstaltungen lädt das Kultur- und Sportamt der Stadt Backnang im Rahmen des Backnanger Kultursommers zum Auftakt der Veranstaltungsreihe auf den Backnanger Marktplatz ein. An zwei Wochenenden im Juni finden je Abend zwei Vorstellungen ohne Pause statt, die Platzierung erfolgt mit Mindestabstand.

Eröffnet wird der Backnanger Kultursommer mit einer glanzvollen Musical-Gala unter dem Motto »On Broadway« am Freitag, 18.06.2021, 19:00 & 21:30 Uhr auf der Marktplatzbühne.

Musical-Gala: Femke Soatenga und Sascha Lien

Den Abend gestaltet Rainer Roos in bewährter Zusammenarbeit. Vor fast zehn Jahren leitete der im Raum Backnang aufgewachsene Dirigent die World-Open-Air Premiere von Disneys »Die Schöne und das Biest«. Wer erinnert sich nicht gern an den Song »Märchen schreibt die Zeit, immer wieder wahr …«

Jede Zeit hat ihre Märchen und wo, wenn nicht auf den Musical-Bühnen, findet man die Märchen von heute: Hier werden magische Welten erschaffen und Träume gehen in Erfüllung: Wenn Sarah ihre Sehnsüchte ausgerechnet auf einen gräflichen Vampir richtet, und die Königstochter Aida unter dem Sternenhimmel Afrikas in Liebe zu dem Feldherrn Radames entbrennt.

Rainer Roos wird wieder als charmanter Moderator durch das Programm führen. Neben ihm, als immer energiegeladenem Pianisten, stehen auf der Bühne seine Bandmusiker, die gemeinsam mit ihm seit fast zwanzig Jahren regelmäßig Musicalproduktionen, Galas und symphonische Crossover-Konzerte gestalten.

Diese Veranstaltung wurde vom 16.01.2021 (Neujahrskonzert) auf den 18.06.2021 verschoben.

»Wieder hinaus ins strahlende Licht – Zwei Märchenaugen, wie die Sterne so schön«. Diese Worte, mit denen Mister X in der Operette »Die Zirkusprinzessin« seine Leidenschaft für die Bühne und die Liebe besingt, stammen aus den 20er-Jahren, aber sie klingen wie für diesen Frühsommer erdacht und geben den Titel für das diesjährige classic-opern-air am Samstag, 19.06.2021, 19:00 & 21:30 Uhr und am Sonntag, 20.06.2021, 17:00 & 19:30 Uhr.

Eine gefühlt unendlich lange Zeit mussten Kunst und Musik ruhen, durften die Künstlerinnen und Künstler ihrem Wunsch nicht folgen, dem Publikum »Licht in die Tiefe des menschlichen Herzens zu senden.« Doch nun sind sie zurück: voll unbändiger Lust am Singen und Musizieren.

Classic-Opern-Air; Rainer-Roos

Das beliebte Backnanger classic-opern-air erwartet Sie in diesem Jahr mit einer musikalischen Reise durch die Welt der Oper und Operette, zwischen der »Zauberflöte« und der »Csárdásfürstin«: Papageno fängt endlich wieder seine Vögel ein, die Königin der Nacht kocht vor Rache, unser Tenor sehnt sich danach, sein geliebtes Sorrent wieder zu sehen, und am Ende heißt: »Tanzen möcht’ ich, jauchzen möcht’ ich, in die Welt hinein!«

Unter der künstlerischen Leitung von Rainer Roos, begleitet von einem kleinen Orchester und vier prächtigen Solisten, findet diese Gala auf Backnangs historischen Marktplatz unterm Sternenzelt statt.

ONAIR bringen mit ihrem A-Cappella-Abend »Vocal Legends« Pop vom Feinsten am Freitag, 25.06. 2021, 19:00 & 21:30 Uhr auf die Bühne.

Die Erfolgsstory von ONAIR dürfte im A-Cappella-Fach einmalig sein: Seit der Gründung der Berliner Band 2013 konnte sie innerhalb kürzester Zeit alle wichtigen internationalen Preise der Vokalszene und ein begeistertes Publikum für sich gewinnen. Gleich im ersten Jahr entschied ONAÌR zwei große Wettbewerbe in Dänemark und Österreich für sich, sodass schnell der Ruf nach einem eigenen Konzertprogramm laut wurde.

Im Juni 2014 brachte das Debütprogramm »Take Off« Erfolge nicht nur auf zahlreichen Bühnen in ganz Deutschland, sondern auch in Finnland, Taiwan und in den USA. Mit ihren Stimmen katapultieren sich die fünf Sängerinnen und Sänger in die internationale Top-Liga der Vokalformationen, zuletzt sangen sie sich 2020 bis in die Sing-offs des TV-Erfolgsformats »The Voice of Germany.«

Foto: Ben Wolf Onair

Mit »VOCAL LEGENDS – Große Stimmen der Pop- und Rockgeschichte« entfacht ONAIR ein vokales Bühnenspektakel, dass Sie so sicher noch nicht erlebt haben: Eine A-Cappella Show im Sound und Gewand eines Popkonzerts, eine Hommage an große Musikikonen wie Pink Floyd, Led Zeppelin, Prince, Michael Jackson, Depeche Mode, Queen, Whitney Houston, Coldplay, Linkin Park und vielen anderen.

Das Konzert wird Sie vor Begeisterung von den Stühlen reißen: Explosiv, innovativ, dramatisch und immer wieder überirdisch schön – das Arrangement des Volkslieds »Wenn ich ein Vöglein wäre« gehört immer noch zum Programm.

Graceland werden mit ihrem »Tribute to Simon & Garfunkel« am Samstag, 26.06. 2021, 19:00 & 21:30 Uhr die größten Songs des Erfolgsduos mit Band und Streichquartett auf den Marktplatz zaubern.

Freunde und Bewunderer der zahlreichen beliebten Songs des US-amerikanischen Folk-Rock-Duos Paul Simon und Art Garfunkel können dank der bemerkenswerten Leistung der Formation Graceland erleben, wie die Erinnerungen aus der Pop-Ära auf eine mitreißende Art lebendig werden. Die Konzertbesucher erwartet mit dem Simon & Garfunkel Tribute Duo mit Band und Streichquartett ein Abend voller Emotion, eine Hommage an die 60er- und 70er-Jahre und eine musikalische Vielfalt wie nur selten zu hören.

Ganz gleich, ob Thomas Wacker und Thorsten Gary mit großem Feingefühl und virtuosem Gitarrenspiel »Bridge over Troubled Water« servieren, ob sie das britische Volkslied »Scarborough Fair« interpretieren oder mit »Old Friends«, »Cecilia« und »El Condor Pasa« aufwarten – das Publikum ist von der Vielfalt des Programms sowie der wunderbaren Klangfülle stets restlos angetan.

Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier klassischer Gitarren lässt die Songs des legendären Folk-Rock-Duos Simon & Garfunkel neuerlich zu einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis werden. Denn die beiden Künstler kommen dem originalen Sound ihrer Idole ausgesprochen nah, ohne ihn zu kopieren – ihr Geheimnis, sei der Respekt vor den großen Kompositionen und ein hoher Anspruch an sich selbst.

»We love soul music!« Unter diesem Motto vereint Bandleader Obi Jenne die von ihm 2009 gegründete Stuttgarter »All Star Band« Soul Diamonds, einer virtuosen Zusammensetzung der besten Musiker aus Jazz, Klassik, R&B, Pop und Soul, die am Sonntag, 27.06. 2021, 19:00 & 21:30 Uhr die Marktplatzkonzerte abrunden werden.

Dabei verbindet die Mitglieder eine lange freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel, ihr Publikum stets aufs Neue zu begeistern. Neben den ausverkauften monatlichen Kultgigs im Stuttgarter Jazz-Club BIX gibt es Tourneen sowie Gastspiele auf den großen Festivals.

Fern aktueller Modetrends widmet sich das Programm mit viel Respekt vor den Altmeistern den Diamanten des Funk und Soul, Jazz und Blues. Seit einiger Zeit fließen neben besonderen Bearbeitungen auch Eigenkompositionen in das Repertoire ein. Spannende Arrangements treffen auf geniale Grooves und virtuose Soli; die Sängerinnen und Sänger motivieren sich gegenseitig zu Glanzleistungen und versetzen das Publikum in atemlose Begeisterung.

2019, zum 10-jährigen Bestehen, haben die Soul Diamonds eine (Doppel-) CD/DVD/LP-Liveproduktion veröffentlicht und damit rechtzeitig vor dem Lockdown die überzeugende Atmosphäre der Konzerte verewigen können.

Im wunderschönen Ambiente des Backnanger Strassenfestes werden die Soul Diamonds ihren persönlichen »Restart 2021« feiern – diesen Abend sollte man sich wahrhaftig nicht entgehen lassen.

