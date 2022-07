100 Jahre Weller Automobile

Alles begann mit einer Werkstatt in der Bahnhofstraße in Bietigheim. Hier wurden Nähmaschinen und Fahrräder repariert und Schweißarbeiten für die Industrie erledigt. Eines von fünf Automobilen, die es 1922 in Bietigheim gab, besaß Hans Weller - der Großvater der heutigen Geschäftsführer Hans und Jürgen Weller. Heute gehört Weller Automobile zu den Top 100 Autohäusern in Deutschland mit rund 5.000 Fahrzeugen, die jährlich den Besitzer wechseln. Zum 100-jährigen Bestehen können sich die Kunden auf viele Jubiläumsaktionen und ein großes Sommerfest am 16. und 17. Juli freuen.

Gegründet wurde das Autohaus Weller im Jahr 1922 in Bietigheim von Hans Weller, dem Großvater der heutigen Geschäftsführer in der Bahnhofstraße in Bietigheim. Damals handelte es sich um eine mechanische Werkstätte. 1925 wurde die Werkstätte um eine Shell-Tankstelle ergänzt. Man trug also schon früh der rasant steigenden Motorisierung Rechnung. Während sich Hans Weller auf das Automobil konzentrierte und 1936 einen Vertrag mit der Adam Opel AG unterschrieb, führen die Enkel Hans und Jürgen Weller heute ein Unternehmen mit Modellen von insgesamt acht Automobilherstellern, darunter Opel, Hyundai, Volvo, Ford, Fiat, Abarth, MG und Maxus, sowie den Bike-Marken Bergamont und Orbea.

Das stetige Wachstum des Unternehmens und die begrenzten Möglichkeiten am Gründungsstandort führten 1969 zum Entschluss den Betrieb neu aufzubauen. Nur knapp ein Jahr später konnte dann 1970 der Neubau in der Berliner Straße bezogen werden. Ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte, denn das neue Gebäude entsprach modernsten Ansprüchen. Doch auch hier wurden die Räumlichkeiten bald zu eng, sodass man 1987 beschloss, den Verkauf aus den bisherigen Gebäuden auszulagern und an den heutigen Standort zu verlegen. Im neuen direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite gebauten Gebäude sind sämtliche Verkaufsbüros, die Disposition und die großzügigen Verkaufsflächen der Marken Opel und Hyundai untergebracht. Fünf Jahre später wurde dann auch der Servicebereich umgestaltet und an die Anforderungen einer modernen Fachwerkstatt angepasst.

In den folgenden Jahren wurde das Markenportfolio kontinuierlich ergänzt. Nachdem 1999 eine Vertragshändlerschaft mit SAAB eingegangen wurde, fand Hyundai ab 2004 seinen Einzug ins Markenportfolio von Weller. 2006 konnte eine Partnerschaft mit Volvo eingegangen werden, bevor 2009 mit Ford die fünfte Marke im Autohaus Weller einzog. Die neuen Marken erforderten auch mehr Verkaufsfläche. So wurde im Juni 2013 das ehemalige Autohaus Kieser in Bietigheim übernommen, indem bis heute der Verkaufsort für die Marken Ford, Fiat, MG und MAXUS, sowie die Bike-Marken Bergamont und Orbea ist. Und auch über Bietigheim hinaus ist Weller Automobile zu finden. 2016 eröffnete eine Filiale in der Marbacher Straße 69 in Ludwigsburg. Der Standort war zuvor ein Fiat Vertragshändler und so konnten auch die Marken Fiat, Fiat Professional und Abarth erfolgreich ins Markenportfolio von Weller integriert werden. Schließlich sind seit 2021 auch noch die elektrischen Modelle der Traditionsmarke MG bei Weller zu Hause.

Knapp 300 Mitarbeiter sind aktuell bei Weller Automobile beschäftigt, davon 35 Auszubildende und zahlreiche Mitarbeiter, die dem Autohaus seit 40 Jahren und länger die Treue halten. Viele sind von der Lehre bis zur Rente bei Weller Automobile. Das ist wichtig für die Unternehmensphilosophie und macht die Geschäftsführung besonders stolz.

Weiteres Wachstum streben die Brüder Hans und Jürgen Weller momentan nicht an. Der Fokus liegt auch in der nächsten Generation auf der Sicherheit der Arbeitsplätze und Stabilität. Als nächstes Ziel will das Unternehmen seine CO 2 -Bilanz verbessern und bestehende Öl- und Gasheizungen durch regenerative Lösungen ersetzen. Auch die zunehmende Bedeutung von Elektroautos bringt Änderungen mit sich, da für E-Mobile deutlich weniger Wartungsarbeiten nötig sind. Und auch im Vertrieb findet ein Wandel statt, denn es erfolgen verstärkt online Vermittlungen von Kaufverträgen. Der Besitz eines Autos ist für viele Menschen infolge der politischen Mobilitätswende zunehmend unattraktiver geworden. Stattdessen boomt das Leasinggeschäft, aber auch Carsharing oder Auto-Abo-Modelle. Eine gewaltige Zeitwende.

Als großes Highlight findet in diesem Jahr anlässlich des 100-jährigen Jubiläums ein Sommerfest statt. Am Samstag den 16. und Sonntag den 17. Juli lädt Weller alle Besucher in die Berliner Straße in Bietigheim ein. An beiden Tagen wird es ab 11 Uhr neben einer Präsentation der interessantesten neuesten Automodelle ein buntes Rahmenprogramm mit einer Hüpfburg geben. Für kulinarische Genüsse sorgt das Team vom Cocobello, das aus dem Ludwigsburger Blühenden Barock für leckere Speisen wie Burger und Pulled Pork bekannt ist und die Mobile Cocktailbar Meschugge sorgt für die passenden Drinks zum feierlichen Anlass. Am Abend ist dann Party angesagt. Die Rockband »Good News«, die mit weit über 3.000 Shows zu den erfolgreichsten und beständigsten deutschen Cover-Rock-Bands gehört, sorgt mit ihrem vielfältigen Genre-Mix von Klassikern der Rockmusik von AC/DC oder Bon Jovi über Heavy-Metal Glanzstücke von Rammstein, Metallica und Manowar bis hin zu aktuellen Songs und Chartbreakern für tolle Stimmung. Am Sonntag wartet dann noch ein weiteres Highlight auf die Besucher: Bei der Oldtimerschau gibt es viele Klassikfahrzeuge zu erleben. Außerdem wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem

folgende Gewinne ausgespielt werden: Als Hauptgewinn wartet die Möglichkeit sechs Monate lang kostenlos Fiat 500e zu fahren und es gibt noch ein Bike und Benzingutscheine zu gewinnen. Darüber hinaus können die Kunden während des gesamten Jubiläumsjahres von vielen weiteren Angeboten zum 100-jährigen Bestehen profitieren.

Weller Automobile Sommerfest

Sa. 16. & So. 17. Juli, samstags 11 bis 22 Uhr, Good News am 16.7 Beginn 18.30 Uhr (Ende 22 Uhr, plus 30 Minuten Zugabe genehmigt)

sonntags 11 bis 17 Uhr, Berliner Str. 40, 74321 Bietigheim-Bissingen,

alle Infos & Termine unter: www.weller-automobile.de