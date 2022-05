20 Jahre Uferstüble

Das Uferstüble ist einer der ältesten und größten Biergärten im Raum Ludwigsburg. Seit 20 Jahren betreiben Orhan und Silke Özbagci das sommerliche Naherholungsziel Nummer eins für die Barockstädter, dass mit seiner traumhaften Lage direkt am Neckar, einer abwechslungsreichen und schmackhaften Küche und natürlich bestem Biergenuss vollständig zu überzeugen weiß. In der großen Jubiläumssaison gibt es ein tolles Live-Programm.

Ob zünftig auf Bierbänken, gemütlich unter Nussbäumen auf gepolsterten Stühlen oder auf Sonnenliegen mit Blick zum Neckar - im Uferstüble kann der Gast seit nunmehr 20 Jahren unter wunderschönen alten Bäumen Entspannung oder Unterhaltung finden. Bei dieser Frischluftkur inmitten der Natur ist pure Entspannung vorprogrammiert.

Während die Erwachsenen gemütlich am Sandstrand chillen oder ein Schmankerl aus der abwechslungsreichen, schmackhaften Küche essen, können sich die Kinder auf dem großen Spielplatz gehörig austoben. Jeden Sonntag und Feiertag gibt es ein Weißwurstfrühstück.

Auch im Juni gibt es an vielen Tagen ein tolles Programm mit viel Live-Musik. So können sich die Besucher am Sonntag, den 5. Juni auf die Schlagernacht mit Heike Wanner freuen. Am Samstag, den 11 Juni, spielen 3klang gemeinsam mit Ute Engler einen mitreißenden Mix aus Soul, R´n´B, Rock & Blues und am Samstag, den 18. Juni, überzeugt John Noville mit einem Live-Konzert, bei dem er das beste aus Funk, Latin, Soul & Reggae auf die Bühne bringt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Alle Infos und Termine gibt es unter www.uferstueble.de und www.facebook.com/Uferstueble