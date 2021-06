5 Jahre BrezelMuseum! Am 4. Juli wird gefeiert: das Geheimnis der Brezel

Ursprünglich ein Abendmahlgebäck wurde die Brezel über die Jahrhunderte zum Alltagsgebäck. Aber warum heißt sie so und woher kommt ihre Gestalt? Diesen Fragen widmet sich seit 5 Jahren das BrezelMuseum in der Brezelgemeinde Erdmannhausen bei Marbach am Neckar.

In der ehemaligen Brezelfabrik von Emil Huober, wo reihenweise Brezeln von Hand geschlungen wurden, bekommt heute der Besucher tiefgreifende Einblicke in das schwäbische Traditionsgebäck und wird selbst zum Brezelschlinger, wie einst Bäcker Frieder aus Urach. Dessen Legende wird als Hörspiel mit Lichtinszenierungen gezeigt und zieht dabei Parallelen zur Gegenwart – zur Nahrungsmittelproduktion und zur Landwirtschaft. Auf manche Fragen erhalten die Besucher Antworten, vieles lässt sich nur selbst erleben – am besten beim Brezeln Schlingen!

Gemeinsam wird 5 Jahre BrezelMuseum gefeiert und das Geheimnis der Brezel am 4. Juli ab 11 Uhr entdeckt, mit Bio-Weinverkostung der Weinerlebnisführer, Vernissage mit Lisa Moll, Führungen, Brezel-Backen und Musik von Lisa Moll.

Das BrezelMuseum befindet sich nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Erdmannhausen (S4 Stuttgart-Backnang). Direkt gegenüber lädt auf dem Spielplatz die Riesenbrezel zum Klettern ein. Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Führungen, unter anderem auch Kinderführungen, sind auch wochentags nach Absprache möglich. Die Ausstellung ist barrierefrei zugänglich (www.brezelmuseum.de).

Badstraße 8

71729 Erdmannhausen

07144/888 2565

kontakt@brezelmuseum.de