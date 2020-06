Autokonzerte live am Flughafen Stuttgart

Namen wie Robin Schulz, Michael Patrick Kelly, VoxxClub oder Felix Jaehn klingen gut? Endlich lassen sich diese Künstler wieder erleben, wenn auch nicht hautnah, so doch gemütlich im eigenen Auto und zumindest live! Auf dem P0 Parkplatz des Stuttgarter Flughafens finden bis zu 650 Autos Platz, um zahlreiche Künstler wieder auf die Bühnen bringen zu können und damit auch viele Zuschauer, die alle darauf gewartet haben, wieder Teil von etwas Großem sein zu dürfen.

Endlich ist es wieder soweit. Das Leben nähert sich wieder der Normalität an. Nach wochenlangen »Stay-home«-Aktionen sind die meisten wahre Quarantänehelden geworden. Nun aber, da der Sommer wieder im Anmarsch ist, steigt natürlich auch das Bedürfnis raus zu gehen und sich unter die Leute zu mischen. Wer vermisst nicht die Stuttgarter Sommerfeste, Festivals und Konzerte? Die Tatsache, sich bedenkenlos durch die dichten Massen zu drängen, scheint nur noch eine vage Erinnerung und »Social Distancing« nun knallharte Realität zu sein. In Sachen größere Veranstaltungen muss man sich auch noch ein wenig in Geduld üben, jedoch gibt es ebenso Veranstaltungen, die für kleine Glücksmomente sorgen können. Dazu gehört der Live Sommer 2020, der vor der einzigartigen Kulisse des Stuttgarter Flughafens stattfindet. Hier können viele Menschen aufeinandertreffen und eine Show, ein Konzert oder einen Comedyauftritt gemeinsam genießen, wenn auch jeder im eigenen Auto bleiben muss. Die Autokonzerte beginnen ab dem 13. Juni und warten mit einem sehr abwechslungsreichen Programm auf. Wer hier vorbeischauen möchte, kann sich auf Musik, Comedy und vieles mehr einstellen. Aus den Bereichen Rock, Pop, HipHop und Electro lassen sich große Namen erleben, wie beispielsweise Michael Patrick Kelly, Felix Jaehn, Robin Schulz oder Völkerball. Die Künstler werden auf einer Bühne auftreten, während eine große LED-Wand eine super Sicht auf sie verspricht. Per UKW-Frequenz, die vor Ort mitgeteilt wird, kann und soll mitgehört werden.

Los geht das Ganze am 13. Juni mit dem Auftritt von Michael Patrick Kelly, der die Autokonzerte eröffnen wird. Innerhalb der folgenden vier Wochen werden immer wieder unterschiedliche Veranstaltungen stattfinden, die sehr facettenreich ausgelegt sind, denn sogar ein »Poetry Slam« und ein Gottesdienst sind dabei. Hier wird also jeder Zuschauer auf seine individuellen Kosten kommen können. Die Tickets können nur online über die Homepage oder Easyticket erworben werden. Eine Abendkasse ist hierzu nicht vorhanden. Dabei gilt: ein PKW-Ticket gilt für einen PKW mit zwei Personen. Da die Veranstalter selbstverständlich die aktuellen Schutzmaßnahmen sehr ernst nehmen, dürfen sich nur maximal vier Personen aus zwei verschiedenen Haushalten in einem PKW befinden. Platz ist hier für 650 Autos, die alle einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten müssen.

Termine Livesommer 2020

Michael Patrick Kelly Sa., 13. Juni 20.30

Felix Jaehn So., 14. Juni 21.15

Eure Mütter Do., 18. Juni 20.30

Robin Schulz Fr., 19. Juni 21.00

Rock‘n‘Roll Weekender Sa., 20. Juni 20.30

Rock‘n‘Roll Weekender So., 21. Juni 20.30

Das Heilige im Blechle (Gottesdienst) So., 21 Juni 10.30

Best Of Poetry Slam Mi. 24. Juni 20.30

Beyond The Black Do., 25. Juni 20.30

VoXXclub Fr., 26. Juni 20.30

Völkerball Do., 2. Juli 21.00

J.B.O. Fr.,. 3. Juli 20.30

Kissin‘ Dynamite Sa., 4. Juli 21.00

www.livesommer2020.de