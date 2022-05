„Comedy Clash“ – neu in der ARD Mediathek

Mit dem „Comedy Clash“ geht ein digitales Unterhaltungsformat des SWR in der ARD Mediathek an den Start. Der Stand-up-Wettbewerb, moderiert von den Comedians Salim Samatou und Marvin Endres, ist einer der bekanntesten Comedy Slams Deutschlands. Er findet regelmäßig in der Stuttgarter Veranstaltungslocation „Wizemann“ statt. Mit der Streaming-Reihe „Comedy Clash“ präsentiert der SWR in der Szene bereits bekannte Künstler:innen mit ihren Stand-ups und bietet hautnahe Einblicke in die Backstage-Atmosphäre der Liveveranstaltungen. „Comedy Clash“ seit 6. Mai 2022 in der ARD Mediathek, vierzehntägig zwei neue Folgen zu jeder Wettbewerbsveranstaltung.

Von etablierten Stand-up-Profis bis zu Newcomer:innen

Das Line-up des „Comedy Clash“ ist hochkarätig und glänzt durch Abwechslung und Vielfalt: Deutschlandweit bekannte und routinierte Comedians wie Nikita Miller und Samuel Sibilski treffen auf Newcomer:innen wie Negah Amiri und Luan oder auf Social-Media-Stars wie Marco Gianni, Maria Clara Groppler und Nico Stank, die ihr humoristisches Talent unter Beweis stellen. In den ersten beiden Folgen sinniert beispielsweise Maria Clara Groppler darüber, eine eigene Agentur für Dickpics (Penisbilder) zu gründen. Der Stuttgarter Comedian Nikita Miller beschreibt die Probleme, die Spargel beim Drogentest mit sich bringt, und Battle-Rapper Samuel Sibilski beweist, dass böser Humor durchaus massentauglich ist.

„Comedy Clash“

Beim „Comedy Clash“ misst sich seit Jahren die junge Comedy-Elite mit Social-Media-Stars und Stand-up-Talenten aus dem Südwesten und ganz Deutschland. Bekannte Comedy-Stars wie Tahnee, Özcan Cosar, Enissa Amani, Bastian Bielendorfer oder Markus Krebs standen hier schon auf der Bühne, bevor sie bundesweit durchstarteten.

Die Shows – acht Vorrunden, ein Finale

Pro Show treten sechs Comedians und Comediennes gegeneinander an. Sie haben jeweils 15 Minuten Zeit, um das Publikum vor Ort von sich zu überzeugen. Das Publikum bestimmt die jeweiligen Sieger:innen am Ende jeder Show per Abstimmung. Im Dezember kämpfen die Vorrundensieger:innen im Finale um den „Comedy Clash“-Jahressieg.

Neuer Youtube-Kanal „SWR Comedy“

„Comedy Clash“ ist das Auftaktformat des neuen Youtube-Channels SWR Comedy. Der SWR Kanal bündelt für eine junge Zielgruppe Comedy-Inhalte aus dem non-linearen Angebot des SWR und wird künftig verstärkt Newcomer:innen der Szene und regionale Talente vorstellen.

Produziert wird der „Comedy Clash“ vom SWR in Zusammenarbeit mit smile! producing und Endgame Entertainment.

„Comedy Clash“

Ab sofort in der ARD Mediathek