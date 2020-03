Corona-Virus: Aktuelles aus Reutlingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen.

17. März, 12.00 Uhr:

Corona hält die ganze MORITZ-Region in Atem, die Zahl der Infizierten wächst täglich, die Todesfälle nehmen zu, die Auflagen zum Schutz der Bevölkerung werden immer rigoroser.

Am 16. März verkündete die Landesregierung Baden-Württemberg ein Maßnahmen Paket, dass das öffentliche Leben für die Menschen in Baden-Württemberg in vielen Bereichen stark einschränken. Die Verordnung regelt neben der Schließung mit wenigen Ausnahmen von Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und Hochschulen auch das Betriebsverbot folgender Einrichtungen:

Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater,

Bildungseinrichtung jeglicher Art, insbesondere Akademien und Fortbildungseinrichtungen, Volkhochschulen

Kinos,

Schwimm- und Hallenbäder, Thermalbäder, Saunen,

Fitnessstudios und sonstige Sportstätten in geschlossenen Räumen,

Volkshochschulen und Jugendhäuser,

öffentliche Bibliotheken,

Vergnügungsstätten sowie

Prostitutionsstätten.

In Abstimmung mit dem Staatlichen Gesundheitsamt sowie dem Landesgesundheitsamt reagiert die Stadtverwaltung Esslingen auf die Handlungsempfehlungen und setzt erforderliche Einzelmaßnahmen situativ angemessen und besonnen um. »Mit Augenmaß, Verantwortung und Gemeinschaftssinn handeln - soziale Kontakte auf das Nötigste beschränken«, lautet die Devise der Maßnahmen, die OB Zieger verkündet. Die neu getroffenen Regelungen richten sich nach der in ganz Baden-Württemberg geltenden Verordnung der Landesregierung.

Nach der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bleiben auch in Tübingen alle städtischen Kultur- und Sporteinrichtungen sowie alle Jugendhäuser und Jugendtreffs ab sofort geschlossen.Im kulturellen Bereich sind das Stadtmuseum, der Hölderlinturm, das Hesse-Kabinett, die Kulturhalle, das Stadtarchiv, die Musikschule und die Stadtbücherei mit ihren Zweigstellen betroffen. Der Sportbetrieb in den Sporthallen der Universitätsstadt Tübingen wird eingestellt. Die städtischen Sporthallen einschließlich der zugehörigen Räume bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Reutlingen reagierte als eine der ersten Kreise in Baden-Württemberg schon ab Freitag, dem 13. März mit einem allgemeinen Versammlungsverbot für alle Veranstaltungen ab 200 Personen. Dieses Verbot wurde seit Bekanntgabe der Verordnungen der Landesregierung entsprechend verschärft. Um die Verbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu verlangsamen, schließt die Stadtverwaltung Reutlingen darüber hinaus das Rathaus mit allen Verwaltungsstandorten sowie alle Bezirksämter und das Bürgeramt Außenstelle Orschel-Hagen für den Publikumsverkehr.

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr Aktuelle Fallzahlen sind unter www.rki.de/covid-19-fallzahlen abrufbar. Das Landesgesundheitsamt hat unter Telefon 0711 904-39555 eine Hotline für Bürger eingerichtet. Diese Hotline ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar.