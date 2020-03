Corona-Virus: Aktuelles aus Stuttgart und Ludwigsburg

Aufgrund der sich aktuell zuspitzenden Lage und der exponentiell steigenden Zunahme von Corona-Infektionen in Baden-Württemberg und damit auch in der Region Stuttgart und Ludwigsburg, hat die Landesregierung am Montag (16. März 2020) eine Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz beschlossen. Diese gilt sofort und wird das öffentliche Leben für die Menschen in Baden-Württemberg in sehr vielen Bereichen enorm einschränken.

17.03., 11:15 Uhr:

Alle nicht unbedingt notwendigen Sozialkontakte einstellen

Bundeskanzlerin Merkel und andere führende Politiker appellierten bei diversen Pressekonferenzen noch einmal eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger des Landes, sich an die Verordnung zu halten und von sich aus alle nicht unbedingt notwendigen Sozialkontakte einzustellen. Nur so werde es gelingen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Hierfür trage jede und jeder Einzelne Verantwortung.

Hier ein kurzer Auszug: Die Verordnung regelt neben der bereits kommunizierten Schließung mit wenigen Ausnahmen von Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und Hochschulen auch das Betriebsverbot folgender Einrichtungen:

Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater,

Bildungseinrichtung jeglicher Art, insbesondere Akademien und Fortbildungseinrichtungen, Volkhochschulen

Kinos,

Schwimm- und Hallenbäder, Thermalbäder, Saunen,

Fitnessstudios und sonstige Sportstätten in geschlossenen Räumen,

Volkshochschulen und Jugendhäuser,

öffentliche Bibliotheken,

Vergnügungsstätten sowie

Prostitutionsstätten.

Dazu gehören speziell auch die Gastronomie und öffentliche Veranstaltungen. Die Verordnung stellt klar:

Der Betrieb von Gaststätten wird grundsätzlich untersagt. Von diesem Verbot ausgenommen sind Speisegaststätten, wenn sichergestellt ist, dass

die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist,

Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist und

in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass im Falle von Infektionen für einen Zeitraum von jeweils einem Monat mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben.

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel mit mehr als 100 Teilnehmern sind verboten. Darüber hinaus gilt grundsätzlich die dringende Empfehlung alle Veranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig sind, abzusagen – auch Familienfeiern mit weniger als 100 Gästen etc. Bei öffentlichen Veranstaltungen mit weniger als 100 Teilnehmern entscheiden die zuständigen Behörden vor Ort auf Basis einer Risikoabwägung anhand der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und unter Berücksichtigung des lokalen Infektionsgeschehens über ein Verbot. Für weitere Informationen zu einzelnen Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an die Kommunen bzw. zuständigen Ortspolizeibehörden.

Durch die Schliessung der gesamten Bildungsstätten ergibt sich daraus auch für die öffentlichen Verkehrsmittel in Stuttgart:

Seit Dienstag, 17. März 2020, werden die Schülerfahrten im regionalen Busverkehr vorübergehend ausgesetzt. Die baden-württembergische Landesregierung hat wegen der Verbreitung des Coronavirus beschlossen, die Schulen im Land ab Dienstag, 17. März 2020, bis zum Ende der Osterferien zu schließen. Daher fallen auch die speziellen Schülerfahrten im regionalen Busverkehr in diesem Zeitraum aus und der Ferienfahrplan tritt damit bereits ab dem 17. März in Kraft. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass die Standorte der Kindernotbetreuung auch mit dem Ferienfahrplan erreicht werden können.Die Buslinien der SSB und die S-Bahn Stuttgart sind davon nicht betroffen und fahren nach dem regulären, uneingeschränkten Fahrplan. Nähere Infos auf: https://www.ssb-ag.de

Um eine Überlastung der Krankenhäuser etc. zu vermeiden ergeht ausserdem:

Alle Besuche in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Dialyse-Einrichtungen und Tageskliniken sind ab sofort bis auf Weiteres verboten. Ausnahmen sind nur bei erkrankten Kindern, in Teilen der Psychiatrie und zur Sterbebegleitung unter Auflagen erlaubt. In Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind Besuche nur mit Erlaubnis der Einrichtungsleitung und unter Schutzvorkehrungen möglich.

Die ausführliche Verordnung ist nachlesbar auf: www.baden-wuerttemberg.de

Zur Stunde erreichen uns ständig neue Änderungen und teilweise von Stadt zu Stadt weitere Einschränkungen. Wir versuchen unsere Leser aktuell zu informieren.

Weitere Informationen:

Aktuelle Fallzahlen sind unter www.rki.de/covid-19-fallzahlen abrufbar. Das Landesgesundheitsamt hat unter Telefon 0711 904-39555 eine Hotline für Bürger eingerichtet. Diese Hotline ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar.