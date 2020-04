Corona Virus: Der 8. April in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Mittwoch, den 8. April.

Aktuelles aus den Regionen

8. April 11.03 Uhr

Stadt Reutlingen startet automatischen Info-Service für Corona-News

Ab sofort bietet die Stadt Reutlingen Corona-Nachrichten über zwei Messenger-Dienste für Mobilgeräte an.

Mit dem Info-Service können Nutzer der Messenger-Dienste rund um die Uhr schnell, sicher und direkt Wissenswertes und Neuigkeiten zum Thema Corona abrufen.

Der Info-Service für Corona-News funktioniert mit einer automatischen Chat-Funktion. Das bedeutet konkret: Der Info-Service hat zu wichtigen Fragen rund um Corona vorgefertigte Antworten und weiterführende Links parat. Über den Chat können Informationen zu verschiedenen Themenfeldern wie Gesundheit oder Kinder-Notbetreuung abgefragt werden. Auch Informationen über Initiativen und Neuigkeiten der Stadt Reutlingen, wie zum Beispiel über die Einkaufshilfe für Risikogruppen, stellt der automatische Info-Service zur Verfügung. Gibt man im Chat des Info-Services „Start“ oder „M“ ein, erscheint ein Menü mit den verfügbaren Themenfeldern.

Wer die Corona-News der Stadt empfangen möchte, benötigt einen der beiden kompatiblen Messenger-Dienste Telegram oder Notify. Sie sind als App für Android- und Apple-Geräte erhältlich. Die „Corona-News Reutlingen“ findet man bei Telegram und Notify jeweils per Eingabe in der Suchfunktion im Reiter „Kontakte“ (Telegram) bzw. „Entdecken“ (Notify).

Beide Messenger bieten zusätzlich eine Newsletter-Funktion an. Damit werden Nachrichten per „Push-Mitteilung“ an die Nutzer der Dienste gesendet.

Detaillierte Anleitungen für die Anmeldung zum automatischen Info-Service über die Messenger-Dienste gibt es auf www.mobil.reutlingen.de/corona-infoservice bzw. www.reutlingen.de/corona-infoservice.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 943 Fälle, 14 Todesfälle

Reutlingen: 686Fälle, 10 Todesfälle

Esslingen: 11130 Fälle, 34 Todesfälle

(Stand 7. April, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr