Dinner-Show im Spiegelpalast – Palazzo-Premiere in Stuttgart

Gestern hieß es in Stuttgart »Vorhang auf« für die 16. Saison. Denn die Dinner-Show auf dem Cannstatter Wasen feierte Premiere – natürlich mit einem neuen Menü und einem neuen Programm.

Palazzo Stuttgart – eine Erfolgsgeschichte

Seit 2004 serviert Palazzo in Stuttgart seine ebenso köstliche wie unterhaltsame Mischung aus Haute Cuisine, kreiert von Harald Wohlfahrt, und bestem Entertainment – und das mit großem Erfolg: Allein in der vergangenen Spielzeit haben rund 30.000 Gäste das Vier-Gang-Menü und die Show im Spiegelpalast genossen. Insgesamt waren es in den zurückliegenden 15 Jahren in Stuttgart weit mehr als 400.000 PALAZZO-Besucher.

Ein Abend mit perfekter Unterhaltung und höchstem Genuss

In einer Zeit, in der viele Menschen durch den Tag hetzen, ständig und überall erreichbar sind und es immer mehr verlernen, einfach einmal – im besten Wortsinne – abzuschalten, gewinnen Orte des Rückzugs zunehmend an Bedeutung. Der Palazzo-Spiegelpalast mit seiner ganz besonderen Atmosphäre, die einen sofort beim Betreten in eine andere Welt eintauchen lässt, ist ein solcher Ort. Hier können die Gäste »entschleunigen«, Ballast abwerfen und verloren gegangene Energie auftanken. Kleine Auszeiten, bewusste Momente des Erlebens, Augenblicke intensiver Wahrnehmung – Palazzo bietet einen Abend lang perfekte Unterhaltung und höchsten Genuss.

Mit dem Ziel und gleichsam dem Anspruch, etwas Besonderes zu schaffen und seine Gäste zu verwöhnen, lädt Palazzo in eine Welt ein, in der Lebens- und Gaumenfreude, Körperkunst, Humor, Musik und ein besonderes Flair zu einer magischen Einheit verschmelzen. Eine Rezeptur, die auf den ersten Blick einfach erscheint und tatsächlich an die Tradition von »Brot & Spiele« anknüpft. Doch wer sich Zeit für einen Blick auf die zahlreichen Bestandteile nimmt, aus denen ein vergnüglicher Abend im Spiegelpalast besteht, der erahnt, wie viel Kreativität, Professionalität, Leidenschaft und Liebe zum Detail nötig sind, bevor sich die künstlerischen Darbietungen, das Essen, Musik, Licht, Service und Ambiente zu einem gelungenen Ganzen fügen.

»Kings & Queens« – die neue Palazzo-Show

Zu Harald Wohlfahrts Köstlichkeiten aus der Küche serviert Palazzo künstlerische Highlights auf der Bühne. »Kings & Queens« lautet der Titel der neuen Show – und dieser Name ist Programm: Willkommen in der schillernden Zeit der Königshäuser, der Burgen und Paläste. Erleben Sie in einer Welt der liebenswerten Helden, der stolzen Edelfrauen und drolligen Narren ein modernes Märchen. Herrschaftlich, schräg, romantisch und intrigant – die aufwendig inszenierte Show mit hochkarätigen artistischen Darbietungen präsentiert sich als eine kulinarische Komödie in drei Akten und vier Gängen.

Mehr Informationen und Tickets unter www.palazzo.org

Das Palazzo-Menü 2019

Palazzo Stuttgart Harald Wohlfahrt ist Koch und Gastgeber aus Leidenschaft und kreierte erneut ein Vier-Gang-Menü der Extraklasse.

Den Anfang der vier Gänge macht eine confierte Lachsforelle an Gurke, Sauerrahm und Basilikum. Darauf folgt als Zwischengang ein Birnen-Gorgonzola-Bonbon mit gepickelten Karottenwürfeln und Topinambur-Emulsion. Als Hauptgang wird ein rosa gegarter Rinderrücken an dreierlei Bohnengemüse mit provenzalischer Kräuterkruste und milder Sherryessig-Jus gereicht. Als süßer Abschluss erwartet die Palazzo-Gäste eine französische Opéraschnitte an Mango-Orangensalat und Kokoseis. Natürlich gibt es ebenfalls wieder eine vegetarische Speisenfolge sowie eine Menü-Variante für kleine Gäste.