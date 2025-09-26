Ein Lichtermeer für die ganze Familie, 10.1125

Am 10. November wird der Neckarpark in Stuttgart wieder in ein Lichtermeer verwandelt: Der große Laternenumzug geht in seine dritte Runde. Nach dem überwältigenden Erfolg der letzten beiden Jahre erwarten die Veranstalter auch 2025 wieder rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Startpunkt ist um 17 Uhr am Mercedes-Benz Museum, wo Museumsdirektorin Bettina Haussmann gemeinsam mit dem Maskottchen Carlotta zur Begrüßung auf die Bühne lädt. Von dort aus zieht der festliche Umzug Richtung VfB-Stadion, begleitet von den beliebten Maskottchen Fritzle vom VfB Stuttgart, Luftikus von der Elternzeitung Luftballon und natürlich Carlotta.

Die Route ist familienfreundlich gestaltet und führt über das Außengelände des Museums vorbei an den Trainingsplätzen des VfB. Ziel ist das Stadion, wo die Teilnehmenden vor der legendären Cannstatter Kurve empfangen werden. Im Stadion wartet ein abwechslungsreiches Finale: Moderiert von Stadionsprecher Holger Laser, gibt es ein buntes Programm mit Lichtpuppen, Mitmachaktionen und dem gemeinsamen Singen traditioneller Laternenlieder – ein Highlight für Groß und Klein.

Expand Foto: Mercedes‑Benz Group AG

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Vor Ort erwarten die Besucher kleine Snacks, warme Getränke und thematisch passende Leckereien – ideal, um sich nach dem Umzug in stimmungsvoller Atmosphäre zu stärken. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch wird zur besseren Planung um eine verbindliche Anmeldung bis zum 9. November gebeten, unter mercedes-benz.com/laternenumzug. Veranstaltet wird das Event erneut vom Mercedes-Benz Museum, dem VfB Stuttgart und dessen Fritzle-Club, der Elternzeitung »Luftballon« sowie dem Radiosender »Die Neue 107.7«.

Laternenumzug durch den Stuttgarter Neckarpark, Mo. 10. November, ab 17 Uhr, Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, Anmeldung unter: www.mercedes-benz.com/laternenumzug