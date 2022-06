ESTiVAL Esslingen feiert von 29. Juli bis 10. August Premiere

Dreizehn Tage erstklassiges Programm und herausragende Unterhaltung, kulinarische Highlights von sieben Wirten:innen in einzigartiger Festarchitektur im unverwechselbaren Flair der wunderschönen Esslinger Altstadt – vom 29. Juli bis zum 10. August feiert die Stadt Esslingen ein zentrales neues Veranstaltungshighlight: das ESTiVAL Esslingen. ESTiVAL ist mehr als nur ein Sommerfest in Esslingen. Es ist ein ganzes Sommer-Festival. Denn genau das ist das ESTiVAL Esslingen: Ein Sommer voll Genuss.

Die Besucher:innen erwartet ein umfangreiches Angebot an Schlemmereien, Begegnungen und Erlebnissen. Hiesige Gastronomen verwöhnen in charakteristischen, einladenden Holzlauben kulinarisch. Von klassisch schwäbisch bis Tradition neu gedacht. Von international bis regional interpretiert. Von kesselfrischen Kässpätzle bis zu vegetarischen Zwiebelzupfern. Das Estival Esslingen ist der perfekte Ort, um seinen Gaumen so richtig zu verwöhnen.

2022 mit dabei sind:

Kielmeyers 1582 bringt die moderne Crossover-Küche auf das Fest. Einflüsse aus der ganzen Welt werden neu kombiniert. Dabei liegt der Fokus auf der Verwendung regionaler Zutaten, die in sorgfältiger Handarbeit zu ansprechenden Kreationen verarbeitet werden.

Essen wie in Italien bietet Pinsa Bar Pino e Accanto. Salvatore Marrazzo und sein Cousin Raffaele Gagliardi mischen saisonale italienische Kulinarik mit schwäbischen Einflüssen. Zur schwabo-italienischen Küche zählen Gerichte wie Salsiccia i Svevi oder Toskanische Kutteln.

Internationale Gerichte mit regionalem Einfluss bieten seit fünf Jahren die Profis von Fleischmann Steakhouse und Weinbar in Esslingen. Fotios Anastasiou zeigt auf dem Estival einen Ort des Genusses in zeitgenössischem Lifestyle.

Christian List kombiniert in „Der Rote Hirsch“ traditionelle Gerichte mit Zutaten und Einflüssen aus aller Welt und interpretiert schwäbische Gerichte mit Liebe zum Detail neu - seit 2015 in Bad Cannstatt, seit 2018 immer wieder auch in Esslingen.

Kreativ-schwäbische Küche gibt es in Currles Culinarium. Annette Currle beweist als leidenschaftliche Gastgeberin ihr handwerkliches Können bereits seit 2017 in Esslingen. Zu den Highlights zählen kesselfrische Kässpätzle und vegetarische Zwiebelzupfer.

Seline Hellmonds aus Leinfelden-Echterdingen bietet in ihrem modernen Laubenkonzept „Finni’s“ leichte, traditionelle deutsche Küche. Geräuchertes Forellenfilet, Alblinsensalat und Ziegenkäse auf Rote Beete – auf regionale Produkte wird geachtet.

Schwäbische Esskultur in seiner größten Tradition bietet die Weinstube Eißele. Bereits seit 1978 ist das Eißele weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für seine regionalen Gerichte. Bruno Eiwen und Marc Dehmel führen die Esslinger Institution seit November 2021 zurück zur alten Stärke.

Weitere kulinarische Akzente auf dem Festplatz setzen:

Die Lounge der Sektkellerei Kessler

Joe Pena’s Bar

Poushe Strudelmanufaktur

Almpizza

Die Lounge von Teamwerk Esslingen und viele mehr.

Neben jeder Menge Kulinarik erwartet die Besucher:innen ein tägliches Unterhaltungs- und Erlebnisprogramm:

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag 29. Juli um 16 Uhr mit Oberbürgermeister Matthias Klopfer statt.

Am 29. und 30. Juli inszenieren die Lichtkünstler Nina und Daniel Liewald die Fassaden der Häuser an der Nordseite des Marktplatzes mit atmosphärischen Illuminationen.

Am 31. Juli und 1. August faszinieren nationale und internationale Straßenkünstler auf dem Festplatz und in den Lauben. U.a. dabei sind: Galiro, Duo Vollegro, Daniel Hochsteiner, Jonas Pan, Jovo Straßenshow, Die Hoochie-Coochie Girls, Ruben Stein, Joanne Strobelight, Might be Vero, Verena Rau, I Am Korny, Jonas Kerner u.v.m.

Der mediterrane Sommerabend am 4. August verspricht südländische Lebensfreude, Musik und Unterhaltung auf dem Marktplatz.

Der Kinder- und Familienerlebnistag am 7. August bietet jede Menge Spiel und Spaß sowie Programme für Jung und Alt.

Jede Menge Live Musik: u.a. David Giesel Trio, Akustic Duo anne & aron, mimmo & friends, Trio Sudamericano, Sir Waldo Weathers, Wolfgang Fuhr, Denise Korger, Lavinia Hope u.v.m.

Immer von Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr gibt es einen gemeinsamen Mittagstisch mit wechselnden Angeboten.

Tägliche hochinteressante Führungen in der Altstadt, in den Weinbergen und bei Kessler Sekt runden das Programm ab.

Weitere Programme sind in der Vorbereitung.

Getragen wird die Veranstaltung von starken Partnern aus der Stadt und Region:

Platin Partner: Kessler Sekt, Möbel Rieger, Stadtwerke Esslingen und Esslinger Wohnungsbau

Gold Partner: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Autohaus Jesinger und Stadtmarketing Esslingen

Teamwerk Esslingen, Gold Ochsen und Teinacher Mineralbrunnen

Medienpartner ist die Esslinger Zeitung

Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Höhe von 50.000 Euro aus dem Soforthilfeprogramm für Innenstädte

Oberbürgermeister Matthias Klopfer und EME-Geschäftsführer Michael Metzler freuen sich: „Esslingen wirft sich 2022 wieder in Schale, diesmal im neuen Gewand. Unser schönes Zwiebelfest bekommt einen würdigen Nachfolger. Lassen Sie uns gemeinsam anstoßen, in Erinnerungen schwelgen und auf dem Estival neue schaffen.“

Wer mehr über die Veranstaltung erfahren will, erhält auf der Event-Webseite und über den Instagram- und Facebook-Kanal ausführliche Informationen. Die Kanäle befinden sich derzeit noch im Aufbau und werden in den nächsten Wochen erweitert.

Web: http://www.estival-esslingen.de

Link Instagram: https://www.instagram.com/estival.esslingen/

Link Facebook: https://www.facebook.com/ESTiVAL-Esslingen-100689215978609/

Estival-Merch: u.a. erhältlich in der Stadtinformation, Marktplatz 16, 73728 Esslingen