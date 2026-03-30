Frühling & Sommer voller Highlights in Böblingen und Sindelfingen

Wenn die Tage länger werden, startet auch das Veranstaltungsprogramm in Böblingen und Sindelfingen mit voller Energie. Von Kirmesflair über spektakuläre Shows bis zu Comedy und Live-Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Richtig bunt wird es bei der Oster-Kirmes vom 2. bis 12. April auf dem Festplatz Flugfeld. Auf rund 6.000 Quadratmetern drehen sich Kinderkarussell und Achterbahn, der Autoscooter sorgt für Adrenalin und an den Spielständen warten Klassiker wie Ballwerfen, Entenangeln oder Schießbuden. Dazu gibt es natürlich alles, was zum Rummel dazugehört: Bratwurst, Pommes, Churros, Waffeln und viele süße Leckereien. Ein ganz anderes Spektakel bringt der Zirkus des Horrors vom 1. bis 10. Mai auf das Flugfeld. Die neue Show »Mementor Mori – Deine letzte Stunde« verbindet Artistik, Theater und düstere Inszenierung zu einem außergewöhnlichen Live-Erlebnis. Rasante Motorrad-Stunts, das legendäre »Rad des Todes«und spektakuläre Luftakrobatik sorgen für Nervenkitzel. Comedy-Fans dürfen sich gleich doppelt freuen: Hazel Brugger kommt mit ihrem neuen Programm »Good Evening Europe« am 27. April in die Kongresshalle Böblingen und am 4. Mai in die Stadthalle Sindelfingen. Die vielfach ausgezeichnete Kabarettistin gilt als »Königin der Schlagfertigkeit« und erzählt mit trockenem Humor von internationalem Ruhm, Familienalltag und den Absurditäten des Lebens. Musikalisch wird es am 22. Mai in der Kongresshalle Böblingen, wenn die nordirische Folkrock-Band »Rend Collective« Station macht. Mit ihrer energiegeladenen Mischung aus Folk, Rock und modernen Worship-Songs begeistert die Band weltweit ihr Publikum – Hits wie »My Lighthouse« sorgen dabei für Festival-Stimmung. Sommerliche Party-Atmosphäre garantiert schließlich das »Mallorca Total – Super Sommer Festival« am 8. August auf dem Flugfeld. Dann verwandelt sich das Gelände in eine große Open-Air-Party mit Stars aus Mega-Park, Bierkönig und Oberbayern.

Die Programm-Highlights

Do. 2. bis So. 12. April (Karfreitag geschlossen): Osterkirmes, Fesplatz Flugfeld

Mo. 27. April, 20 Uhr: Hazel Brugger, Kongresshalle Böblingen

Fr. 1. bis So. 10. Mai: Mementor Mori – Deine letzte Stunde, Festplatz Flugfeld

Mo. 4. Mai, 20 Uhr: Hazel Brugger, Stadthalle Sindelfingen

Fr. 22. Mai, 20 Uhr: Rend Collective, Kongresshalle Böblingen

Sa. 8. August, 12 Uhr: Mallorca Total – Super Sommer Festival, Festplatz Flugfeld

Weitere Infos und Tickets zu allen Veranstaltungen unter www.cc-bs.com