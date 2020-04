Geldschein in Stuttgart aus der Hand gerissen - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen (16.04.2020) ist einem 25 Jahre alten Mann von zwei Unbekannten an der Esslinger Straße ein Geldschein aus der Hand gerissen worden. Der 25-Jährige war gegen 02.55 Uhr zu Fuß auf dem Weg zum Wilhelmsplatz, um von dort aus mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Er hielt daher einen Geldschein in seiner Hand, um einem Taxifahrer seinen Zahlungswillen zu signalisieren. Als er etwa auf Höhe der Hausnummer 2 war, kamen ihm die zwei unbekannten Männer entgegen und zogen ihm den Geldschein aus der Hand. Die Unbekannten flüchteten daraufhin durch die Unterführung an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus in Richtung Innenstadt. Der Mann nahm die Verfolgung auf und forderte seinen Geldschein von den Dieben zurück. Der größere Tatverdächtige drehte sich daraufhin um und bedrohte den Mann offenbar mit einem ausgeklappten Taschenmesser. Der 25-Jährige war dadurch eingeschüchtert und ergriff die Flucht. Am Wilhelmsplatz sprach er eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife an, die eine Fahndung nach den Unbekannten einleitete. Die Täter entkamen dennoch unerkannt. Ein Täter soll zirka 190 Zentimeter groß und von stämmiger Statur gewesen sein. Er habe kurze, schwarze, gegelte Haare gehabt und soll zudem einen auffälligen grauen Pullover getragen haben. Sein Komplize soll etwa 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er habe einen Bart gehabt und soll eine schwarze Hose sowie einen sportlichen Pullover mit rotem Besatz getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.