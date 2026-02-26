Kultur erleben, Vielfalt genießen: Der März in der Stadthalle Leonberg

Die Stadthalle Leonberg lädt im Frühjahr 2026 zu einem vielfältigen Kulturprogramm unter dem Motto „Kultur erleben, Vielfalt genießen“ ein. Das Publikum kann sich auf eine spannende Mischung aus Musik-Comedy, Literatur, politischem Talk und Theater freuen – prominent besetzt und thematisch abwechslungsreich. Am Donnerstag, 12. März, entführt Murzarella mit »Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten« in eine Welt voller Musik und Humor. Sabine Murza alias Murzarella kombiniert Bauchgesang, Puppenspiel und Musik auf einzigartige Weise. Am Sonntag, 15. März, bietet Bestsellerautor Wladimir Kaminer mit »Das geheime Leben der Deutschen« einen unterhaltsamen Blick auf den deutschen Alltag. Mit feinem Humor und neugierigem Blick entdeckt Kaminer skurrile Rituale, verborgene Paradiese und überraschende Eigenheiten direkt vor der Haustür. Ein Höhepunkt folgt am Donnerstag, 26. März: Schoog im Dialog – Bernadette Schoog im Gespräch mit Frank Plasberg. Über zwei Jahrzehnte prägte Plasberg als Moderator von »Hart aber fair« die politische Diskussionskultur im deutschen Fernsehen. In diesem Gespräch blickt er auf seine Karriere, prägende Begegnungen und gesellschaftspolitische Entwicklungen zurück. Schon jetzt dürfen sich Kulturinteressierte auf die Saison 2026/2027 freuen. Das Programm wird in Kürze veröffentlicht und bietet erneut hochkarätige Gäste bei »Schoog im Dialog«, Konzerte, Comedy, Kabarett, Kino »vertanzt«, Musical- und Ballettgalas.

Stadthalle Leonberg, Römerstraße 110, 71229 Leonberg, alle Infos & Tickets: www.stadthalle-leonberg.de