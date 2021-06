Ludwigsburger Schlossfestspiele 2021 – Endlich wieder vor Publikum

Die Ludwigsburger Schlossfestspiele sind eines der ältesten Kulturfestivals der Republik. Im Mai war die Traditionsveranstaltung noch vollständig digital unterwegs, im Juni und Juli können aber dank sinkenden Inzidenzen und weiteren Öffnungsschritten endlich wieder Veranstaltungen vor einem Live-Publikum stattfinden. Diese sollen auch in Zukunft durch Livestreams und Übertragungen im Ehrenhof des Residenzschlosses ergänzt werden. Durch diese hybride Lösung kann das Sommerkulturhighlight in der Barockstadt möglichst viele Kulturinteressierte, auch über die Grenzen Ludwigsburgs hinaus, erreichen.

Die Ludwigsburger Schlossfestspiele zählen zu den ältesten Festivals im deutschsprachigen Raum. Seit 1932 sorgt das diskursorientierte Kulturfestival mit einem Programm in den Bereichen Musik, Tanz und Theater und Literatur für gute Stimmung in der Barockstadt. Auch in diesem Jahr gab es schon im Mai einiges für Kulturinterressierte zu feiern.

Aufgrund der Corona-Pandemie war es allerdings vorerst nur auf der in diesem Jahr erstmalig eingerichteten, digitalen Bühne des Festivals möglich, in den Genuss des Sommerkulturangebotes zu kommen. Zu sehen ist hier etwa die »Fest Spiel Ouvertüre« mit Dirigentin Oksana Lyniv, in der die Künstler dem Gefühl der vergangenen Monate einen besonderen Moment des Innehaltens gewidmet haben. Mit einem historischen Werk, das perfekt in diese Zeit passt: »4‘33‘‘« – komponierte Stille von John Cage in einer denkwürdigen Fassung für das Festspielorchester unter der Leitung von Oksana Lyniv als Bindeglied zwischen Beethovens »Pastorale« und Gustav Mahlers »Lied von der Erde«. Nach der langen Stille der vergangenen Monate konnte das Festivalteam so endlich wieder das Zuhören und Zuschauen zelebrieren, in den Konzerten und Tanzproduktionen oder den Übertragungen in das »Fest Spiel Zentrum« im Ehrenhof des Residenzschlosses.

Die sich verbessernde Pandemielage erlaubt nun endlich auch wieder eine Rückkehr von Zuschauern vor die Festivalbühne. Nach Möglichkeit werden Präsenzveranstaltungen angeboten, die zum größten Teil durch Livestreams sowie Übertragungen auf die

digitale Bühne und in den Ehrenhof des Residenzschlosses ergänzt werden. Mit dieser hybriden Lösung sollen möglichst viele Kulturinteressierte auch über die Grenzen Ludwigsburgs hinweg Corona-konform erreicht werden.

Für die bestmögliche Planungssicherheit und um aktuell auf die gesetzlichen Bestimmungen reagieren zu können, erfolgt der Vorverkauf zirka zwei Wochen vor den jeweiligen Veranstaltungen. Ein entsprechender Hinweis findet sich auf der Website in der Kalenderübersicht oder auf der Produktionsseite im Abschnitt »Termine und Karten«. Ab dem jeweils angegebenen Termin ist es möglich, Karten wie gewohnt über die Website und das Kartenbüro der Schlossfestspiele zu erwerben. Eine Reservierung vor dem jeweiligen Vorverkaufsstart ist leider nicht möglich.

Im Herzen des Festivals, dem Ehrenhof des Residenzschlosses, ist ab Mitte Juni ein Fest Spiel Zentrum mit einem Klangkreis eingerichtet: Umrundet von zahlreichen Lautsprechern können Interessierte kostenlos den Audioübertragungen der Konzerte und weiteren Darbietungen lauschen und somit außerhalb der digitalen Möglichkeiten in das Programm eintauchen, selbst wenn kein Publikum in Innenräumen zugelassen sein sollte.

Ludwigsburger Schlossfestspiele 2021

noch bis 11. Juli, Residenzschloss Ludwigsburg, u.a.,

alle Infos und Termine www.schlossfestspiele.de