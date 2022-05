Musik, Kaffee und die City

In Zusammenarbeit mit KÖGEL Trend und der Caffè Bar Lovely Lots startet am Donnerstag, 19. Mai ab 10.30 Uhr das neue Format „auf einen Lovely Lots mit dem Citymanager“.

Citymanager Thomas Müller wird ab sofort 1 x pro Monat an jeweils verschiedenen Orten in der Innenstadt präsent sein und will mit den Bürger:innen bei einem Lovely-Lots-Kaffee bis 18.00 Uhr ins Gespräch kommen.

Im von Oberbürgermeister Matthias Klopfer ausgerufenen „Jahr der Innenstadt“ ist es besonders wichtig zu wissen was die Esslinger:innen wünschen und wollen. Der persönliche Austausch soll den laufenden Transformationsprozess „Zukunft Innenstadt – Wir packen ES an!“ unterstützen und dafür neue Ideen und Impulse aus der Bürgerschaft erhalten. Thomas Müller informiert vor Ort über die derzeit laufenden City-Projekte.

Am kommenden Donnerstag heißt es zudem „Musik vor dem Laden“: von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr musizieren vor KÖGEL Trend – in unmittelbarer Nähe zum Einkaufscenter Das ES! und zum Bahnhofsplatz Sabrina & Maurice. Sie spielen eigene Songs sowie Coversongs aus verschiedenen Genres von Pop und Rock bis Country. Mit den von ihnen selbst interpretierten Songs möchten sie die Menschen berühren und für magische Momente sorgen.

Dieses Format findet seit April bis Pfingsten jeden Donnerstag an jeweils wechselnden Plätzen in der City statt und unterstützt junge Esslinger Musiker:innen.

In dieser Woche passiert noch vieles mehr: bei STRAKU am Samstag, 21. Mai treiben von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr internationale Straßenkünstler:innen aus aller Welt ein bizarres Spiel: Sie fliegen durch die Lüfte, jonglieren, tanzen, musizieren und machen die Innenstadt Esslingens zum größten Kulturfest im Südwesten. Die vier „Bühnen“ sind am Postmichel, in der Küferstraße, am Schelztor und in der Bahnhofstraße.

Von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Mai feiert Provinzbuch in der Küferstraße 9 mit einem Jubiläumsprogramm mit Musik, Straßenkunst, einer Lesung und einer Matinee „50 Jahre Provinzbuch“.

Alle Informationen zu den Aktionen finden sich stets aktuell auf https://city-esslingen.de/erleben und www.instagram.com/city.esslingen.

Weitere Informationen auf https://www.straku-festival.com/esslingen/straku-es-2022 und https://www.provinzbuch.de/