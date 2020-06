Nils Strassburg & The Roll Agents in Stuttgart: »A Star is Born«

Nils Strassburg & The Roll Agents lassen die Ära des King of Rock’n’Roll wiederaufleben. Von Time Warner zum »besten Elvis-Interpreten Deutschlands« gekürt, präsentiert Nils Strassburg mit seiner zehnköpfigen Band die Werke von Elvis Presley in unnachahmlicher Manier. Auf dem Parkplatz des Flughafengeländes Stuttgarts findet anlässlich des Rock’n’Roll Weekenders 2020 im Rahmen des Livesommers 2020 ein einzigartiger Elvis Birthday Bash statt.

Herzblut ohne Ende, Bühnen-Outfits aus Original-Stoffen, ein 50‘s-Part in der Setliste nur mit Kick-Drum – und vor allem die möglichst authentische Elvis Jumpsuit. Das alles ist für Nils Strassburg sehr wichtig, wenn es um seine Elivis-Shows geht. Dabei erklärt er: »Ich bin kein Imitator, ich bin Elvis-Interpret!« Nils Strassburg lässt keinen Zweifel daran, dass seine Elvis-Show weit mehr ist, als hochgegelte Haar-Tolle, Koteletten, Glitzerhemd und »Love me Tender«. Die Show von Nils Strassburg und seiner herausragenden Band »The Roll Agents« ist wie Las Vegas. Der sympathische Sänger brennt für das Thema Elvis Presley. Fan von Elvis war er schon immer, so lange er denken kann. Zum schwäbischen Show-Elvis wurde er dann allerdings erst Jahre später.

Wichtig ist ihm dabei allerdings von Anfang an bis heute, seine eigene Elvis-Interpretation stets weiterzuentwickeln und auch eine moderne Note in die Show mit einfließen zu lassen. »Wie würde Elvis heute klingen? Wie würde Elvis heute performen?« Elvis ist eine Legende, die die Musikwelt wie kein zweiter Einzelinterpret revolutioniert hat und das, obwohl er nur 42 Jahre alt wurde. Schon in den frühen Zwanzigern hatte Elvis „The Pelvis« geschafft, seinen eigenen, neuen Musikstil, der eine Mischung aus Countryballaden, Rhythm & Blues und ein wenig Gospel darstellte. Damit war ein neuer Star geboren, der die ganze Welt im Nu eroberte und die Herzen seiner Fans höher schlagen ließ.

Nils Strassburg sorgt innerhalb seiner Shows dafür, dass eine großartige und einzigartige Konzertatmosphäre entsteht. Dabei geht er als Elvis auf Tuchfühlung mit dem Publikum, das zum essentiellen Bestandteil der Performance wird. Ganz im Stil der unvergessenen Las-Vegas-Shows der 70er Jahre, jagt dabei ein Welthit den nächsten. Damit begeistert er die Herzen aller Elvis Fans und hinterlässt Momente von Wohlfühl-Nostalgie. Innerhalb des Stuttgarter Livesommers 2020 auf dem Parkgelände am Stuttgarter Flughafen präsentiert der Ausnahmekönner gemeinsam mit seiner zehnköpfigen Band die besten und berührendsten Hits des King of Rock’n‘Roll, wie sie authentischer und bewegender nicht sein könnte.

Hier wird Elvis 85er Geburtstag am 21. Juni im Rahmen des Rock ’n‘ Roll- Weekenders

in einer unvergleichlichen Birthday-Bash-Atmosphäre gefeiert – ganz im Stil der 50er Jahre.

Nils Strassburg & The Roll Agents: Rock’n’Roll Weekenders

Sonntag, 21. Juni, 20.30 Uhr, Flughafen Stuttgart, www.livesommer2020.de