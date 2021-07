Sandkunstausstellung Ludwigsburg – Sommergefühle im BlüBa

Vom 3. Juli bis 26. August findet die Sandkunst Ausstellung im Ludwigsburger Blühenden Barock statt. Internationale Sand-Künstler erschaffen dabei schon im fünften Jahr eindrucksvolle Figuren aus Sand. Dieses Jahr dreht sich alles um die Welt der Pflanzen. Die Besucher können den Sommer im BlüBa zudem in Liegestühlen unter riesigen Platanen genießen. Dazu gibt es kühle Getränke und leckeren Spezialitäten vom Grill - ein kleiner Kurzurlaub vor barocker Kulisse.

Unter der künstlerischen Leitung des Sandkunst-Profis Jeroen van de Vlag entstehen in diesem Jahr aus mehreren hundert Tonnen Sand vielfältige Figuren zum Thema Pflanzenwelt. So werden die Besucher neben der ohnehin beeindruckenden Blütenpracht im Ludwigsburger Schlossgarten auch viele sandige Attraktionen entdecken können. Als erste Figur hat Sandkunst-Profi Fergus Mulvany aus Irland schon ein Riesenkürbis samt Züchter, bis zur Eröffnung folgen sieben weitere Figuren unter anderem eine fleischfressende Pflanze und eine tropische Insel mit Palmen. Am ersten Ausstellungstag, dem 3. Juli, entstehen dann im Rahmen des Speed-Carving-Wettbewerbs drei weitere imposante Kunstwerke, die von den Künstlern aus gepressten Sandblöcken geschnitzt werden.

Im weiteren Verlauf der Ausstellung werden weitere Skulpturen geschaffen, sodass für die Besucher immer wieder die Möglichkeit besteht, bei der Entstehung eines Werkes dabei zu sein. Ab dem 31. Juli werden zum Beispiel verschiedene Nachwuchskünstler jedes Wochenende einen Kubikmeter Sand in ein Kunstwerk verwandeln. So verändert sich auch die Sandkunst-Ausstellung jedes Mal ein bisschen und bietet den Besuchern immer wieder neue Highlights.

In der Cafeteria am Rosengarten sowie in der Sandgastronomie bei den großen Platanen können sich Besucher mit sommerlichen Leckereien und kühlen Getränken versorgen und alles mit Blick auf die barocke Kulisse und auf bequemen Liegestühlen genießen. Ganz nach dem Motto »Summer in the City« hat die Sandgastronomie bei gutem Wetter bis ca. 20 Uhr geöffnet. So ist Urlaubsstimmung garantiert.

Sandkunst Ausstellung,

Sa. 3. Juli bis Do. 26. August, täglich 9 bis 18 Uhr, sandkunst-ludwigsburg.de