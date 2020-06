Spender aus dem Verbreitungsgebiet von Moritz ermöglichten 2019 412 Operationen

Die Zahl der Spender und Spenden an den karitativen Verein Help! – Wir helfen! (HWh) ist 2019 deutlich gestiegen. Ohne Berücksichtigung der Spenden ohne Adressangabe, was laut HWh ca. 20% ausmacht, wurden 2019 aus dem Verbreitungsgebiet von Moritz über 160.000 € gespendet. Das reicht aus, z. B. zusätzlich über 400 Lippen-/Gaumenspaltenoperationen etc. zu ermöglichen und dadurch den betroffenen Kindern neue Lebensperspektiven zu eröffnen. Sie können lernen artikuliert zu sprechen, normal zu essen und werden aufgrund ihres Aussehens nicht mehr ausgegrenzt.

Bei „Help! – Wir helfen!“ ist der Name Programm. Das gilt auch in der Zeit der Corona-Pandemie. Der in Schwäbisch Hall ansässige gemeinnützige Verein hat die Vision, jeden Tag einem Menschen medizinisch zu helfen, das gilt vor allem für Kinder mit Cleft (Lippen-, Kiefern-, Gaumenspalten - Bild). „In den armen Regionen unserer Erde können oftmals weder die staatlichen Sozialsysteme – sofern sie überhaupt existieren – noch die Familien die Kosten für dringend benötigte medizinische Behandlungen aufbringen“, erläutert der Vorsitzende Heinz Zeisberger, „deshalb finanzieren wir medizinische Behandlungen und Prothesen für bedürftige Patienten. Außerdem unterstützen wir Menschen mit körperlicher Behinderung und helfen, Krankenhäuser mit medizinischen Geräten auszustatten.“

Help! - Wir helfen e.V.

Ein weiteres Großprojekt von "Help! - Wir helfen!" nahm schon im Dezember 2019 seinen Lauf. Es wurden 50.000 € bereitgestellt, mit deren Hilfe tausend Katarakt-Operationen in Nepal durchgeführt wurden. Grauer Star ist zwar keine unmittelbar lebensbedrohende Krankheit, führt aber im Alltag häufig zu großen Behinderungen und kann bis zum völligen Erblinden führen.

Hilfe auch während der Corona-Pandemie

Die Covid-19-Viren haben das Hilfsprogramm von „Help! – Wir helfen!“ etwas durcheinander gebracht. Operationen sind aktuell oftmals nicht möglich. Doch gebraucht wird dringend Hilfe für Corona-Schutz (Kleidung, Masken, Desinfektionsmittel etc.). So werden aktuell von HWh über 70.000 Euro für den Schutz vor Ansteckung mit Covid-19-Viren für Ärzte und Pflegekräfte zur Verfügung gestellt. Während es in Deutschland bei Beginn der Pandemie trotz vorhandener Finanzen zunächst einen Mangel an Schutzmasken und -kleidung gab, fehlt in den Entwicklungsländern auch noch das Geld .

Vorstandsmitglied Alois Schöllhorn begründet die Entscheidung zur Hilfe so: „Die sich weltweit rasant ausbreitende Viruserkrankung trifft die Menschen in unseren Einsatzländern ungleich härter und droht, die dort schlecht vorbereiteten Gesundheitssysteme zu überrollen. Mit relativ wenig Geld für Schutzausrüstung haben wir die Chance, viele vor gesundheitlichen Schäden oder gar dem Tod zu bewahren.“

HWh hat deshalb in Einklang mit den Aufrufen der WHO und des Entwicklungsministers Gerd Müller ein entsprechendes Hilfsprogramm gestartet. Damit wird den Partnerorganisationen des Vereins der Kauf der nötigsten Schutzmittel für Ärzte, Krankenhauspersonal und Patienten ermöglicht.

Der Verein hat die Partner gebeten, zusammenzustellen, welche wichtigen zusätzlichen Ausstattungen sie im Kampf gegen das Corona-Virus noch dringend benötigen, aber mangels Geld nicht kaufen können. So landeten beim Verein Dankesschreiben und Anforderungen der Partnerkrankenhäuser aus Nepal, Philippinen, Uganda, Benin, Kamerun, Nigeria , Indien, und Peru..

Da die Nachfrage in der Summe weit über 100000 Euro hinaus gingen, überstiegen sie die Möglichkeiten deutlich. Deshalb wurden die Zuschüsse orientiert an Bedarf und Intensität der bisherigen Zusammenarbeit zunächst auf rund 70000 Euro limitiert.

Info

„Help! - Wir helfen“ e.V. besteht seit 2008. Der karitative Verein hat seinen Sitz in Schwäbisch Hall. Inzwischen zählt er über 650 Mitglieder (Jahresmitgliedsbeitrag 12€). Es bestehen mehrere Sektionen. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte ist herzlich eingeladen. Mehr Infos unter www.help-wirhelfen.de oder tel. unter 0791 97827380

„Help!" steht dafür, dass irgendwo auf der Welt ein hilfsbedürftiger Mensch nach Hilfe ruft. Die Antwort heißt: "Wir helfen!" Der Schwerpunkt liegt auf medizinischer Hilfe für Kinder und Familien sowie Menschen mit körperlichen Behinderungen in Entwicklungsländern. Ergänzend zu den Hilfen für Patienten mit Gaumen-/Lippenspalten und Augenkrankheiten sollen künftig verstärkt auch Krankenhäuser mit medizinischen Geräten unterstützt werden. Das Hilfsvolumen liegt inzwischen deutlich über einer Million Euro, womit insgesamt über 3500 Menschen medizinisch geholfen wurde (Stand Januar 2020). Alleine im vergangenen Jahr wurde 1333 Menschen medizinische Hilfe ermöglicht. Dafür wurden 167000 Euro eingesetzt. Durch Spenden und Mitgliedsbeiträge sammelte der Verein rund 250000 Euro, dazu kamen rund 50000 Euro an Einnahmen des Fördervereins, der unter anderem Veranstaltungen organisiert und die Sachkosten trägt, die trotz der ehrenamtlichen Arbeit anfallen.

Internet: www.help-wirhelfen.de

Das Spendenkonto von Help! – Wir helfen!: DE85 6229 0110 0001 2340 21