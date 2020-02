Wenn das Glück klingelt - Schon zwei glückliche Lottogewinner im Raum Stuttgart

Jeden Tag spielen Millionen Menschen um den großen Gewinn. Immer mit dabei: die Hoffnung, dass damit alles besser wird. Für einige wird der Traum vom großen Geld dabei wahr. Doch was macht man mit einem Millionengewinn, wenn er denn feststeht?

Das Jahr ist noch jung und schon gab es in der Region Stuttgart zwei Lottogewinner. Diese gewannen zwar nicht den Eurojackpot in Höhe von 90 Millionen Euro – dennoch fielen 1,4 Millionen Euro auf die beiden Tipper ab. Der Hauptgewinn wurde zudem geknackt. Dieser ging an einem Lottospieler aus dem Münsterland. Dabei muss es nicht immer die klassische Lotterie sein. Heute offerieren ebenso andere Anbieter auf dem Markt ihre Dienste. Umfangreiche Informationen zum Thema Lotto helfen dabei eine lukrative Chance zu finden.

Doch was stellt man nun mit einem Lottogewinn an?

Die meisten haben wohl schon einmal darüber nachgedacht, zu was so ein Gewinn im Lotto alles gebraucht werden könnte. Vielleicht das Eigenheim, die Welt entdecken oder ein neues Fahrzeug? Die Wünsche der Menschen sind dabei ziemlich facettenreich und während der eine sein Geld bei sich behält, versucht der andere damit so viel Gutes wie möglich im Freundes- und Familienkreis zu bewirken. Experten raten allerdings dazu, nichts zu überstürzen. Sinnvoller ist es, den Gewinn erst einmal sacken zu lassen.

Selbstverständlich sollte dieser auch gefeiert werden. Jedoch in einem Rahmen, der nicht unbedingt einen Millionenbetrag vermuten lässt. Um den ersten Impuls zum Geldausgeben zu befriedigen, kann ein kleiner lang ersehnter Wunsch erfüllt werden. Manchen reicht schon, sich den Traum vom eigenen Bier zu erfüllen. Dennoch sollten die Ausgaben zu Beginn gering gehalten werden.

Wichtige Tipps zum Umgang mit den Millionen

Experten raten dazu, das Geld auf drei oder vier Banken zu verteilen. Diese sollten zudem nach Möglichkeit in der Anonymität der Großstadt liegen. In Banken-Metropolen, wie etwa Frankfurt, sind die Geldhäuser gewohnt mit solchen Vermögen umzugehen. Da ist der Betrag des Lottogewinns im Verhältnis eher gering. Dabei gilt es sich von jeder einzeln über die verschiedenen Möglichkeiten der Geldanlagen beraten zu lassen.

Ebenso ist es ratsam, einen Großteil des Geldes als Festgeld anzulegen. Wer hier vier Prozent auf 35 Millionen Euro bekommt, geht mit mehr als 100.000 Euro jeden Monat als Zinszahlung nach Hause. Dabei geht es grundsätzlich weniger um die Vermehrung als um den Erhalt des Gewinns. Schließlich sollte der üblicherweise so lange wie möglich halten. Nicht selten allerdings schaffen es Gewinner von großen Summen, das gesamte Kapital in kürzester Zeit durchzubringen.

Gerade nach der Bestätigung über einen großen Lottogewinn ist es wichtig, einen freien Kopf zu bekommen und die Lebensplanung zu überdenken. Dafür bietet es sich erst einmal an, einige Tage freizunehmen. Auf keinen Fall sollten unbedachte Groß-Käufe getätigt werden. Durch die freie Zeit bekommt der Gewinner den Raum, neue Ziele zu definieren und sich zu überlegen, wie das neue Leben als Millionär für ihn aussehen soll. Selbstverständlich kann zu Beginn schon etwas Gutes getan werden. Die einen entscheiden sich für die Anonymität von Stiftungen. Andere wiederum helfen Bedürftigen vor Ort und zahlen für Essen oder Kleidung. Möglichkeiten gibt es in diesem Bereich viele. Damit sollte sich ausführlich beschäftigt werden, wenn die anderen, persönlich wichtigen, Themen abgearbeitet wurden.