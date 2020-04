Versuchter Geldautomatenaufbruch in Leonberg: Zeugen gesucht!

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08.04.2020) gegen 02:00 Uhr versucht, einen Geldautomaten im Leonberger Bahnhof aufzubrechen. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnte in der Nacht offenbar verdächtige Geräusche aus dem Bahnhofsgebäude wahrnehmen, woraufhin er umgehend die Polizei verständigte. Noch bevor eine alarmierte Streife der Landespolizei eintraf, flüchteten die Unbekannten wohl durch die Bahnhofsunterführung und konnten trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Letztlich blieb der versuchte Aufbruch erfolglos und die mutmaßlichen Täter konnten offenbar kein Bargeld entwenden. Die Höhe des am Automaten entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Bundespolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die in der betreffenden Nacht Auffälligkeiten in oder um den Bahnhof Leonberg festgestellt haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.