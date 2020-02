Wasser ist Leben – Darum sollte es geschützt werden

Ohne Wasser gibt es weder auf unserer Erde noch irgendwo sonst im Weltraum Leben. Deshalb müssen die Menschen mit dieser natürlichen Ressource besonders sorgsam umgehen. Hier sind einige Tipps, zur eigenen und der Gesundheit der Umwelt beizutragen.

Das Lebenselixier Wasser pfleglich behandeln

Chemie hat in der Küche nichts zu suchen. Das sollte auch der Respekt vor dem lebensspendenden Wasser lehren. Im Wasserkreislauf zwischen Verdunstung und Regen, zwischen Wassernutzung in Industrie und Haushalt und dem Versickern von Abwasser bestehen engste Zusammenhänge. Selbst bei der Reinigung kann auf biologische Mittel zurückgegriffen werden. Das Angebot am Markt stellt viele solche ebenso wirksamen biologischen Reinigungsmittel zu Verfügung. Hausmittel wie Backpulver und Essig können für viele Reinigungszwecke optimal genutzt werden. Sogar für die Spülmaschine gibt es biologische Tabs, von denen einige durch die Stiftung Warentest als gut wirksam eingestuft wurden. Keinesfalls dürfen Medikamente, Öle, Verdünnungsmittel oder Farbstoff über den Abfluss entsorgt werden. Solche Flüssigkeiten sollten in einem Behälter gesammelt und zur Sondermüllentsorgung gebracht werden. Sind Abflüsse oder Rohrleitungen verstopft, sollte ein Profi, der die Rohre mechanisch reinigt, ans Werk und auf die chemische Keule verzichtet werden.

Wasserverbrauch reduzieren

Helfen, Wasser zu sparen: Im Schnitt nutzt jeder Mensch in unseren Breiten mehr als 120 Liter Wasser pro Tag, was aber erheblich reduziert werden kann. Der Beweis dafür ist erbracht, denn in den Siebzigerjahren lag der Durchschnittsverbrauch pro Person noch bei 140 Litern. Das Verwenden von Recycling Papier, bei dessen Herstellung viel weniger Wasser verbraucht wird als bei der normalen Papierherstellung, kann Wasser sparen. Auch kleine Beiträge zum Wassersparen lohnen sich, wie in den Toilettenspülkästen einen Wasserstoppmechanismus einzubauen, denn fast ein Drittel des Wasserverbrauchs entfällt auf die Toilette. Es ist zudem wichtig, den Wasserhahn sofort nach Benutzung zu schließen, auch beim Zähneputzen. In der Dusche einen Niederdruck-Brausekopf zu installieren, kann erhebliche Wassermengen einsparen, genau so wie in der Waschmaschine bei niederer Temperatur zu waschen. Beim Kauf neuer Geräte sollte auf den Wasserverbrauch geachtet werden, der stets angegeben ist. Grundsätzlich sind Spülmaschinen effizienter im Wasserverbrauch als das Spülen mit der Hand.

Wasserversorgung

Große Mühe gibt sich der kommunale Zweckverband mit der Wasserversorgung in der Region. Das Wasser wird nicht einfach verteilt, sondern gereinigt, enthärtet und entkeimt. Längst hat sich der Zweckverband vom Versorger zum Dienstleister gewandelt. Über das Grundwasser können Gifte in den Kreislauf eindringen, wogegen der Zweckverband seine Klär- und Filteranlagen einsetzt. Leider ist der Neckar in ganz Baden-Württemberg bereits sehr stark belastet und zählt nicht zu den sauberen Flüssen. Jeder sollte im Kleinen dazu beitragen, dass sich dies wieder ändert. Dazu sollte im Garten und in der Landwirtschaft auf die Verwendung von Pestiziden und Herbiziden verzichtet werden und die Erkenntnisse und Tipps von Naturschutzspezialisten, die Hinweise für den eigenen Bio-Garten geben, genutzt werden. Unbedingt verhindert werden sollte, dass das Auto Öl verliert. Gerade bei solchen kleinen Dingen ist jede kleine Menge ein Übeltäter, der sich mit seinen Kollegen zur Masse aufaddiert. Der Zweckverband widmet sich umfassend der Feststellung von Wasserverschmutzungen durch Probeentnahmen und der Bekämpfung der Verschmutzung mit neuester Technologie. Dazu kann jeder Stuttgarter täglich seinen Beitrag leisten.