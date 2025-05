In Stuttgarts Wilhelma ist immer viel los. Gerade in diesem Sommer können sich die Besucher auf einige Highlights, wie den Wilhelma Kindertag im Juni freuen. MORITZ sprach mit Dr. Thomas Kölpin, dem Direktor der Wilhelma, über die kommenden Veranstaltungshighlights und die im Juli neu eröffnete Anlage für Amurtiger.

Was erwartet die Zuschauer beim Kindertag in der Wilhelma? Die Kinder können sich auf ein tolles Programm freuen. Wir haben verschiedene Stationen wie Hüpfburgen, Kletterparcours, Kinderschminken und vieles mehr aufgebaut. Also ganz viel Programm für die Familien, die hier in den Vordergrund gerückt werden. Die Kinder haben an diesem Tag besonders viel Spaß in der Wilhelma.

Es gibt ja auch gerade viel Nachwuchs in der Wilhelma zu beobachten. Genau. Bei unseren Koalas freuen wir uns über Borobi und Jimbelung, die natürlich sehr niedlich sind. In der Terra Australis gibt es auch noch die Tüpfelbeutelmarder, die ebenfalls Nachwuchs hatten. Und auch bei den Grauen Riesenkängurus haben wir ja gerade ein Jungtier, das aus dem Beutel schaut. Also insofern ist ganz viel bei den Beuteltieren los. Aber auch auf dem Asiatischen Schaubauernhof haben wir Nachwuchs bei den Kaschmirziegen und Romanovschafen. Also für die Kinder gibt es auch genug Jungtiere zum Anfassen.

Für den Juli gibt es eine großen Neueröffnung in der Wilhelma. Genau in diesem Juli eröffnen wir unsere Anlage für Amurtiger, das ist natürlich unser absolutes Highlight. Der Amurtiger ist die größte Unterart des Tigers und auch die größte Katze der Welt. Die Kater können bis 300 Kilo wiegen, ist also eine sehr, sehr große Katze und damit natürlich auch ein ein Tier mit hohem Schauwert. Da gibt es also auch viel zu sehen. Und wir haben außerdem einen Bereich, in dem die Besucher den Tieren sehr nahe kommen, den sogenannten Tigertunnel. Dort kann man die Anlage aus nächster Nähe betrachten und bekommt viele schöne Einsichten. Unter anderem kann man die Tiger beim Baden beobachten, denn Amurtiger sind tatsächlich sehr wasseraffin.

Auch nachdem der Sommer vorbei ist, lohnt sich ein Besuch in der Wilhelma. Welche Highlights erwarten die Besucher bis zum Ende des Jahres? Halloween ist natürlich wieder ein großes Event für die Wilhelma, besonders für Familien. Verkleidete Kinder erhalten dabei freien Eintritt. Die Wilhelma wird für diesen Anlass aufwändig dekoriert. Lebende Darsteller und Darstellerinnen füllen wieder den Park. Insofern ist Halloween bei uns eigentlich ein Muss für Stuttgarter Familien. Und dann kommt natürlich wieder Christmas Garden in der Wintersaison. Auch da geht es wieder Mitte November los. In diesem Jahr bieten wir also zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein.

Wilhelma Kindertag, Mo. 9. Juni, 10 bis 16 Uhr, Wilhelma, Stuttgart, alle Infos: www.wilhelma.de