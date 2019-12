Wulle Movember – Resumee

Familienbrauerei Dinkelacker Wulle erschien im November mit einem Sonderetikett als „MovemBier“, um auf den Movember aufmerksam zu machen.

Der Monat des Schnurrbarts ist vorüber – Zeit, Bilanz zu ziehen: Rund 26.000 Euro für Forschungsprojekte in den Bereichen Prostata- und Hodenkrebs sowie für die Suizidprävention sammelte die Stuttgarter Kultbier-Marke Wulle im Laufe des Novembers. Das Ziel von 25.000 Euro wurde damit geknackt! Die Spenden kommen der Movember Foundation zugute, die sich für eine Verbesserung der Männergesundheit einsetzt und deren Markenzeichen ein Schnurrbart ist. Unterstützt wurde Team Wulle von zahlreichen Partnern, aber auch Privatpersonen aus der Region. Noch immer werden Spenden eingezahlt und es sieht gut aus, die Summe von rund 26.100 Euro aus dem Vorjahr zu übertreffen.

Lokale und regionale Gastronomen unterstützten die Aktion, genauso wie Sportler, Musiker

und Privatpersonen. Mit dabei waren u.a. die Stuttgarter Punkrock Band Schmutzki, die am 16. November ein exklusives Wulle Wohnzimmer Konzert auf der Dachterasse am Olgaeck spielte, sowie die SG Sonnenhof Großaspach und die MHP Riesen Ludwigsburg. Das Einzugsgebiet der Spendenaktionen reicht über Stuttgart hinaus bis in die Nähe des Bodensees: Die Betreiber einer Bar in Aulendorf veranstalteten eine Movember-Party, bei der die Eintrittseinnahmen und 50 Cent von jedem verkauften Wulle an Team Wulle und damit an die Movember Foundation gingen.

Wer noch alles dabei war, lest ihr auf dem Dinkelacker Bierblog.

× Erweitern Familienbrauerei Dinkelacker Bei der SG Sonnenhof Großaspach war der Wulle Bulli zu Gast. Neben einem Bierverkauf für den guten Zweck spielte die Mannschaft im Movember-Trikot.