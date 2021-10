Zweiter »Kulturzauber« mit strings unplugged & Arnd Röhm am Freitag 8. Oktober

Der Zauberer Arnd Röhm und die Band Strings Unplugged präsentieren Besuchern des Teufelswerk Nagold am 8. Oktober ein exklusives Showprogramm. Dazu gibt es Köstlichkeiten aus dem Hause Teufelswerk zu genießen.

Zuschauer lassen sich von Arnd Röhm in eine zauberhafte Welt in das Reich der Magie entführen. Mit seiner humorvollen, schwäbischen Art nimmt er sie mit auf eine zauberhafte Reise. In seiner energiegeladenen Show wechseln sich erstaunliche Illusionen mit Akustikcovers der Band Strings Unplugged ab. Frischpolierte und in ganz neuem Gewand gekleidet können sich Besucher auf Songs von Fleetwood Mac über Cher, Pink Floyd bis hin zu Rihanna, Milow oder Pharell Williams freuen.

Die Veranstaltung Kulturzauber findet in der alten Industriehalle „Teufelwerk“ in Nagold statt. Hier trifft ein modernes und originelles Ambiente auf den leicht angestaubten Charme der bestehenden Bausubstanz und ermöglicht so ein Kontrast zwischen alt und neu, zwischen Magie und toller Livemusik.

Das Teufelswerk freuen sich, alle zu diesem kulturellen Highlight einladen zu dürfen. Ein 3G Nachweis ist erforderlich.

Am Sitzplatz besteht keine Maskenpflicht.

Weitere Informationen gibt es unter: www.arnd-roehm.de www.strings-unplugged.de & www.teufelwerk.de