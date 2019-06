Richtfest des neuen Traumpalast Schwäbisch Gmünd

Seit Mai 2018 gehört das Turm Theater Schwäbisch Gmünd zu den Lochmann Filmtheaterbetrieben und wird zum Traumpalast umgebaut. Vergangenen Freitag, den 14. Juni, fand das Richtfest des Neubaus statt.

Neben den beteiligten Handwerkern waren auch Vertreter der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und des Inklusionsbeirats gekommen. Oberbürgermeister Richard Arnold freute sich über die Fortschritte, die der Bau des neuen Unterhaltungscenters macht. „Das Kino ist bis jetzt in Rekordzeit entstanden“, so Arnold. Ein Kino sei nicht nur ein Vorführort für Filme, sondern auch ein kultureller Treffpunkt, betont der Oberbürgermeister die Bedeutung dieser Einrichtung für die Stauferstadt.

Es wird einige Neuerungen im Turm Theater in Schwäbisch Gmünd geben. Der einstige Eingang, wird einem neuen, lichtdurchfluteten Eingangsbereich mit großer Glasfront weichen. Zu den fünf bereits bestehenden Kinosälen sind fünf weitere Säle geplant, die mit modernster Kinotechnik ausgestattet werden sollen. Das ursprüngliche Vorhaben, den neuen Traumpalast im Oktober eröffnen zu können, wird sich voraussichtlich auf Ende des Jahres verschieben, denn anders als vorgesehen, wolle man die bestehenden Säle gleich mit erneuern, so dass man zur Eröffnung ein rundum neues Kino präsentieren könne, erklärt Heinz Lochmann. In Erwägung zieht der Kinobetreiber aus Rudersberg zudem die Installation eines hochmodernen LED Screens, wie es ihn seit Juli 2018 bereits im Traumpalast Esslingen gibt. „Wir können das dritte Kino in Deutschland werden, das über eine LED-Wand verfügt. Weltweit wären wir damit unter den ersten zwanzig“, sagt Lochmann stolz.

Viel Wert wird außerdem auf eine große Programmvielfalt gelegt. So sollen nicht nur die aktuellen Blockbuster gezeigt werden, auch Originalfassungen, spezielle Kinder- und Familienvorstellungen sowie Opern- und Konzertübertragungen aus aller Welt gehören unter vielen anderen Angeboten zum neuen Traumpalast-Konzept. Großen Beifall vor allem von den Mitgliedern des Inklusionsbeirats erhielt die Tatsache, dass der Eingangsbereich des Kinos barrierefrei gestaltet werden soll, mit rollstuhlgerechtem Zugang und der Installation eines Aufzugs. Mit diesem Neubau soll in Schwäbisch Gmünd Kinogeschichte geschrieben werden. „Wir fühlen uns der Stadt sehr verbunden und kommen immer gerne her. Auf den neuen Traumpalast freuen wir uns riesig“, so Heinz Lochmann mit seiner Frau Sabine sowie den Kindern Lara und Marius Lochmann.