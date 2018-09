× Erweitern Foto: Martin Olbrich Rock Meets Classic

Am Samstag, 16. März 2019 ist Rock meets Classic bereits das zweite Mal in der MHP

Arena Ludwigsburg zu Gast – dieses Mal auf großer Jubiläumstour zum 10-jährigen Bestehen. Das Lineup ist bereits vollendet und feststeht: Die Rock meets Classic Fans dürfen sich auf geniale Künstler und Bands freuen!

Vorhang auf für die Stars von Rock meets Classic 2019:

from DEEP PURPLE: Ian Gillan

from REO SPEEDWAGON: Kevin Cronin

from LOVERBOY: Mike Reno

from THIN LIZZY: Scott Gorham & Ricky Warwick

from THE SWEET: Andy Scott & Pete Lincoln

+ Special Guest: Anna Maria Kaufmann

Pünktlich zum 10-jähriges Jubiläum konnten wieder absolute Stars der Rockszene gewonnen werden, so sind Ian Gillan (Deep Purple), Kevin Cronin (REO Speedwagon), Mike Reno (Loverboy) mit dabei. Zudem feiern gleich zwei weitere große Legenden der Rockmusik 2019 ihr 50-jähriges Jubiläum auf der Rock meets Classic-Bühne: die unnachahmlichen Glamrocker Andy Scott und Pete Lincoln von The Sweet sowie die Rock-Urgesteine Scott Gorham und Ricky Warwick von Thin Lizzy. Um dem Namen des Crossover-Projektes alle Ehre zu machen, wurde zudem mit Anna Maria Kaufmann ein echter Weltstar der Opern- und Musicalszene als Special Guest ins Boot geholt.

Auch Mat Sinner und seine Band dürfen bei der Jubiläumstour natürlich nicht fehlen! Gemeinsam mit den Hauptacts und dem RMC Symphony Orchestra interpretieren sie die Megahits der Rocklegenden und verleihen den Songs so eine einzigartige Dynamik. Dabei werden Hits wie „Smoke On The Water“ (Deep Purple), “Can’t Fight This Feeling” (REO Speedwagon) „Working For The Weekend“ (Loverboy), “Ballroom Blitz” (The Sweet) und “The Boys Are Back In Town” (Thin Lizzy) zum besten gegeben.

Eintrittskarten für die Rock meets Classic-Show in Ludwigsburg sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich oder online bei Eventim, EasyTicket, Reservix, Ticketmaster und

www.ticket.eventstifter.de.